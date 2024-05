Condominio over 65 Firenze: ecco qual è l’idea

Condominio over 65 Firenze, questa è una nuova idea rivoluzionaria che sta prendendo spazio a Firenze. Con questa idea si vuole che vengono portati servizi ed assistenza per la terza età in uno spazio in cui più o meno tutti condividono le stesse esigenze e necessità. Vediamo qui cosa si prospetta con questa idea.

Un condominio per over 65 per vivere nel massimo confort e con servizi specifici per la terza età, ecco quello che si vuole realizzare a Firenze prendendo spunto da una realtà nata negli Stati Unite negli anni Sessanta. Vediamo qual è il concept di questa idea.

Condominio over 65 Firenze: ecco la rivoluzionaria idea a Firenze

A Firenze è nato il Villaggio Novoli – Senior Housing, un condominio per over 65. Il complesso è composto da bilocali e trilocali riservati unicamente a chi non è più giovanissimo. L’idea di questa soluzione abitativa è quella di dare la possibilità a chi ci abita di socializzare tra loro, di accedere a servizi ricreativi e ottenere assistenza qualora fosse necessario.

Questo fenomeno ha avuto origine negli Stati Uniti a metà degli anni ’60 del secolo scorso, con l’obiettivo di creare comunità condominiali per anziani che, pur essendo in buona salute, non possono contare su un supporto familiare. Questa tendenza ha ottenuto immediatamente un grande successo, diffondendosi rapidamente in Canada, Giappone e vari Paesi del Nord Europa.

Il Social Housing offre abitazioni completamente autonome, simili a quelle di un classico condominio, con alcune comodità extra:

Aree comuni per la socializzazione tra coetanei;

Servizi di monitoraggio e controllo per garantire la massima sicurezza ai residenti;

Servizi di assistenza, sia diurni che notturni, per chi ne avesse bisogno.

A Firenze per la Social Housing i possono essere affittati sia da singoli che da coppie, purché soddisfino il requisito dell’età. Il progetto fiorentino mira, come da tradizione del Senior Housing, a migliorare la socializzazione degli over 65 e a fornire servizi assistenziali su misura per le esigenze di questa fascia d’età. Ad esempio, i residenti possono usufruire di:

Attività ricreative e di socializzazione;

Servizio lavanderia;

Servizio spesa e pasti a domicilio;

Pulizia settimanale dei locali;

Trasporto e accompagnamento, ad esempio per visite mediche;

Prelievi e visite a domicilio;

Supporto per i medicinali;

Assistenza sanitaria diurna;

Reperibilità per assistenza sanitaria notturna.

Quanto costa il condominio over 65 a Firenze I canoni nei condomini over 65 in Senior Housing possono variare significativamente a seconda della struttura, delle dimensioni dell’appartamento e dei servizi inclusi. Il progetto Villaggio Novoli di Firenze prevede canoni di affitto che vanno da 1.265 a 1.470 euro al mese, includendo tutti i servizi aggiuntivi e le spese condominiali.