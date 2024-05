Ecco il trucco per pulire il filtro della lavatrice che cambierà la tua vita

Assieme al frigorifero è sicuramente la lavatrice il tipo di elettrodomestico considerato unanimamente indispensabile in quanto anche l’abitazione più spartana non può che presentarne la presenza. E la lavatrice è generalmente in senso anche spiccatamente culturale qualcosa che prima o poi dobbiamo imparare ad impiegare senza troppi proclami e complicazioni , diventando parte del bucato. Pure questo diffuso elettrodomestico ha bisogno di un po’ di manutnezione anche se non tutti comprendono davvero come funziona questo importante elettrodomestico al 100 %. Un esempio risulta essere comprendere come pulire il filtro della lavatrice, identificando qualcosa che è fondamentale per il suo funzionamento.

Come dice il nome stesso il filtro assolve una funzione che vede una sezione specifica “trattenere” le impurità che potrebbero “ingolfare” la lavatrice.

Ma come pulirlo in modo semplice? Proviamo a scoprirlo con un trucco semplicissimo.

Come pulire correttamente il filtro della lavatrice: ecco il metodo ufficiale

La lavatrice meccanica esiste da più di un secolo, il principio resta assolutamente semplice quanto fondamentalmente conosciuto anche nell’antichità: infatti la lavatrice sfrutta il movimento di un cestello che azionato ad una cadenza ed una velocità sostenuta e costante tende a separare gli abiti dalla sporcizia, ovviamente con l’aiuto di acqua e detersivo.

Ovviamente quelle moderne sono concepite in modo più complesso, ma l’idea del filtro è comunque relativamente comune: la lavatrice oggi presenta quasi sempre una apertura molto specificamente concepita in un angolo dell’elettrodomestico, quasi sempre sulla parte frontale, nella zona inferiore. Il filtro va pulito indifferentemente dall’utilizzo a cadenza regolare in genere una volta ogni 2-3 mesi, perchè gradualmente raccoglie tutti i residui che la lavatrice non può fisicamente eliminare tramite lo scarico.

In primo luogo è importante staccare corrente ed acqua, poi bisogna munirsi di una bacinella e probabilmente anche stracci asciutti da sistemare proprio sotto il filtro, che è generalmente collocato in uno scompartimento. Una volta individuato, la lavatrice in nostro possesso potrebbe presentare un tubo con tappo collegato al filtro, soluzione che può risparmiarci “allagamenti”: dopo aver tolto il tappo e poi lasciare il capo del tubo nella bacinella così da far scaricare tutto il liquido possibile residuo. Se il tubo non è presente

Dopodichè il filtro che ha una forma specifica, non troppo grande, va “svitato” in senso antiorario e dopo averlo rimosso andrà sistemato da parte, sciacquato con cura e tutti i residui andranno rimossi in modo laborioso, prima di risistemarlo all’interno dello scompartimento, ovviamente avvitandolo in senso orario.

Se il filtro è davvero sporco può essere una buona idea lasciarlo almeno qualche ora in una soluzione formata da aceto di vino, e dopo averlo risciacquato andrà rimesso al proprio posto.