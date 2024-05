Michael Schumacher cure quanto costano? La moglie ecco cosa ha deciso

Michael Schumacher cure è un pilota di Formula Uno di grandissimo successo che ha fatto la storia dell’automobilismo. Purtroppo alcuni anni fa il pilota ha avuto un incidente sugli sci che ha totalmente cambiato e rivoluzionato la sua vita.

Il supporto medico e specialistico per la vita del grande pilota ha un grande impatto sulla economia familiare. Pare infatti che le cure abbiano un costo di circa 7 milioni di euro all’ anno e quindi la moglie del pilota si trova difronte a scelte importanti.

Michael Schumacher cure quanto costano? Ecco le parole della moglie Corinna

Michael Schumacher è un amato pilota di Formula 1 che ha fatto al storia dell’automobilismo e delle corse. In seguito ad un incidente sugli sci il campione ha subito un grave pregiudizio della sua salute. Ad ogni modo le condizioni di salute di Michael Schumacher restano un vero e proprio mistero. Nessuno, tranne le persone che sono accanto al campione possono conoscere le sue reali condizioni. Non è possibile avvicinarsi o fare visita al campione.

Quello che sappiamo è che le cure di Michael Schumacher pare costino tantissimo. In questi undici anni dal quel giorno dell’incidente sulle nevi di Meribel, la moglie Corinna ha protetto al massimo la riservatezza del campione. La donna ha costruito intorno al marito una rete di protezione e di assistenza di grande rilievo. Il tutto è stato possibile grazie ai grandi mezzi economici della famiglia.

Le cure del campione di Formula 1 pare però che costino circa 7 milioni di euro all’anno, le cure dunque pare siano costate già circa 70 milioni. Affinché i conti tornino è necessario che ci sia qualcuno di esperto che si occupi della cura del patrimonio e della sua gestione.

Sembrerebbe che la moglie di Michael Schumacher abbia preso delle scelte molto importanti come la messa all’ incanto della collezione di orologio di lusso che appartengono al campione stesso. Inoltre pare che sia sta venduto il jet privato, una residenza in Norvegia. Queste scelte hanno poi fatto si che la donna potesse acquisire la villa di Maiorca e di tutti i terreni circostanti intorni per garantire la massima riservatezza al campione. Sembra inoltre che la donna sia pronta a vendere degli altri beni di famiglia per garantire le necessarie cure al marito, Michael Schumacher.