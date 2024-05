Alessandro Preziosi Matteotti, il discordo alla Camera – VIDEO

Alessandro Preziosi Matteotti, il discordo alla Camera. Il noto ed amato attore oggi, venerdì 31 maggio 2024 ha letto il discorso di Giacomo Matteotti davanti alla Camera dei Deputati. Vediamo qui il video del discorso.

Il noto attore di origini napoletane ha interpretato in un monologo il discorso di Giacomo Matteotti. Il suo intervento alla fine è stato accolto con una standing ovation da parte di tutti i presenti.

Alessandro Preziosi Matteotti, il suo discorso alla Camera: ecco il video dell’ intervento

Era il 30 maggio 1924. Sono trascorsi 100 anni da quando Giacomo Matteotti, allora segretario del Partito Socialista Unitario, prese la parola alla Camera dei Deputati, pronunciando uno dei discorsi più memorabili della storia politica italiana. Oggi è il 30 maggio 2024, e una parte di quel discorso viene riletta proprio dal seggio da cui Matteotti fece il suo intervento nell’aula della Camera dei Deputati.

L’interpretazione di Alessandro Preziosi Come si può vedere nel video, l’attore Alessandro Preziosi riceve una standing ovation per la sua interpretazione di un estratto di quelle pagine in cui Matteotti denunciava i risultati delle elezioni, contestando le violenze, le illegalità e gli abusi perpetrati dai fascisti per vincerle.

Alessandro Preziosi è un attore italiano nato a Napoli il 19 aprile 1973. Dopo aver conseguito una laurea in Giurisprudenza, ha deciso di seguire la sua passione per la recitazione, iscrivendosi all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico. Il suo debutto teatrale è avvenuto con “La Bisbetica Domata” di William Shakespeare, diretto da Antonio Calenda, dove ha mostrato il suo talento naturale.

Preziosi è diventato famoso al grande pubblico grazie alla serie televisiva “Elisa di Rivombrosa” (2003-2005), in cui interpretava il conte Fabrizio Ristori. La serie ha avuto un grande successo e ha consolidato la sua carriera, facendolo conoscere e apprezzare in tutta Italia. Successivamente, ha recitato in altre serie televisive di successo come “Il Capitano” e “La Bella e la Bestia”.

Oltre alla televisione, Alessandro Preziosi ha lavorato intensamente nel cinema e nel teatro. Tra i suoi lavori cinematografici più noti ci sono “Il sangue dei vinti” (2008) e “Maschi contro femmine” (2010). In teatro, ha interpretato ruoli in opere classiche e contemporanee, collaborando con registi di fama.

La sua versatilità come attore lo ha reso una figura rispettata nel panorama artistico italiano. Alessandro Preziosi è noto non solo per le sue capacità interpretative, ma anche per il suo impegno nel promuovere la cultura e il teatro in Italia.