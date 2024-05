Milly Carlucci età, nuovo programma, figlia, giovane, L’Acchiappatalenti

Milly Carlucci età, è una conduttrice di grande successo e molto amata dal grande pubblico, nonché uno dei volti storici della Rai. Lei questa sera, venerdì 31 maggio 2024, sarà protagonista della prima serata di Rai Uno con il suo nuovo programma, L’Acchiappatalenti.

La conduttrice è uno dei volti più amati della Rai, sempre al timone di programmi molto amati e seguiti. Scopriamo qui tutto su di lei, sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Milly Carlucci età, figlia e carriera

Milly Carlucci, all’anagrafe Camilla Patrizia Carlucci, nasce a Sulmona il 1° ottobre 1955. È figlia di Luigi Carlucci e Maria Caracciolo. Durante una puntata di Domenica In nel 2020, Milly racconta come inizialmente i suoi genitori non supportassero il suo desiderio di entrare nel mondo della televisione, anche se successivamente cambiarono idea. Milly ha due sorelle: Gabriella e Anna. Gabriella intraprende una carriera politica, mentre Anna diventa regista. Trascorrono l’infanzia a Udine, ma si trasferiscono a Roma al seguito del padre, generale dell’Esercito.

La carriera di Milly Carlucci inizia nel 1976 con il programma “Altra domenica” di Renzo Arbore, trasmesso su Rete 2. Nei primi anni ’80 diventa famosa presentando “Giochi senza frontiere” con Michele Gammino su Rai 2. Successivamente conduce altri programmi Rai, come “Crazy Bus” (1980), “Il testimone” (1981), e “Azzurro” (1983). Passa poi a Fininvest, dove rimane fino al 1990, per poi tornare in Rai e consolidare la sua carriera. Dal 1991 conduce sei edizioni di “Scommettiamo che…?” con Fabrizio Frizzi. Presenta “Pavarotti & Friends” per sette anni fino al 2003. Dal 2005, “Ballando con le stelle” ottiene grande successo. Nel 2020 conduce “Il cantante mascherato” su Rai 1. Inoltre, ha anche una carriera musicale, con il primo album “Milly Carlucci” nel 1984 e il secondo “E la morale è” nel 1993, in cui duetta con Fausto Leali.

Milly Carlucci è sposata da moltissimi anni con Angelo Donati e dal loro matrimonio sono nati due figli: Angelica e Patrick. Sono una coppia molto riservata.