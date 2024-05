Prato ufficiale dei Carabinieri in carcere, ai domiciliari un noto imprenditore – Cosa è successo?

Prato ufficiale dei Carabinieri in carcere ed ai domiciliari un noto imprenditore tessile. Pare che un ufficiale dei Carabinieri sia stato tradotto in carcere con l’ accusa di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio e accesso abusivo al sistema informatico. Sembrerebbe questa l’ accusa mossa ad un uomo dell’ Arma. Vediamo qui cosa è successo e quali sono le motivazioni.

Prato ufficiale dei Carabinieri in carcere ed imprenditore ai domiciliare: cosa è successo

Pare che le indagini avrebbero portato alla luce delle condotte poco in linea con il ruolo di Carabiniere da parte dell’ Ufficiale. L’ accusa mossa dalla Procura Antimafia di Firenze pare sia quella di aver compiuto atti contrati ai doveri di ufficio ed accesso abusivo al sistema informatico, nello specifico pare si tratti di accessi abusivi alla banca dati delle forze di polizia.

Accessi che sarebbero stati almeno 99 e che avevano l’obiettivo di fornire informazioni anche a un altro imprenditore di Prato e ad altri conoscenti; sono emersi anche interventi presso altri uffici pubblici per conoscere lo stato di vari procedimenti amministrativi. In cambio, sono state ricevute utilità economiche (nello specifico, il pagamento di un viaggio negli Stati Uniti per il figlio, del valore di oltre 5mila euro) e rassicurazioni riguardanti un interessamento, tramite un esponente politico a lui noto (la cui identità non è conosciuta), per evitare il trasferimento dell’ufficiale in un’altra sede, trasferimento che tuttavia non è stato evitato.

