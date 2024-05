Valore esplosivo! Scopri quanto vale la moneta da 2 euro di Falcone e Borsellino del 2022

Le monete da 2 euro indentificano sicuramente la tipologia di denaro fisico, di stampo europeo recente tra le più popolari e facilmente riconoscibili, anche in virtù della loro natura bimetallica, anche se non è una forma di esclusiva assoluta, ciò che rende le emissioni da 2 euro particolari è, oltre a questa caratteristica anche la presenza di emissioni “speciali”, ossia le commemorative, alcune decisamente riconoscibili e collezionabili più di altre. Un esempio è l’emissione di moneta da 2 euro con il volto di Falcone e Borsellino, realizzata nel 2022 da parte della Zecca di Stato, e che naturalmente ha un valore culturale importante.

Ma a quanto ammonta il valore economico? Sostanzialmente, a quanto possiamo rivendere questa moneta?

Come ogni forma di emissione simile, le monete da 2 euro commemorative sono “spendibili” come qualsiasi altra forma di denaro. Ma non solo.

Hai i 2 euro di Falcone e Borsellino del 2022? Ecco il valore di oggi

Indiscutibilmente legate ad un periodo molto turbolento, quello a cavallo tra gli anni 80 e 90, le figure dei giudici Falcone e Borsellino, che hanno subito attentati fatali da parte della criminalità organizzata in contesti diversi ma in qualche modo accomunati.

La loro scomparsa ha costituito una forma di punto di “rottura” con il passato, ed oggi sono naturalmente considerati come dei veri e propri simboli contro qualsiasi forma di criminalità organizzata in Italia, a partire naturalmente dalla mafia.

Le emissioni commemorative da 2 euro esistono dal 2004, in tutto il territorio dell’Eurozona, ed in Italia sono particolarmente prolifiche e comunemente attive, realizzate in occasione di speciali eventi, ma anche per ricordare figure storiche, come in questo caso: realizzata nel 2022, a 30 anni esatti dalla scomparsa di Falcone e Borsellino, ritrae una sezione di una celebre foto, dove sono entrambi presenti. Poco sopra il loro ritratto sono presenti i simboli di zecca, i due anni 1992 e 2022 e la firma dell’incisore.

Il retro della moneta è come da tradizione identico a qualsiasi altra forma da 2 euro. Ma quanto vale?

Realizzate in quantità importanti, queste speciali versioni dedicate a due figure simbolo della lotta contro la Mafia nella maggior parte dei casi valgono poco più del valore nominale, attestandosi su circa 4 euro. Un esemplare molto ben conservato però può spingersi fino a 10 euro, va anche considerata la forma di impatto culturale e l’alta riconoscibilità, che ha portato alcuni esemplari ad essere valutati di più: artisti locali hanno anche scelto in alcuni casi di personalizzare la “faccia” di Falcone e Borsellino aggiungendovi dettagli e colori.

GLi esemplari ordinabili dal portale della Zecca, muniti di una confezione speciale per collezionisti, oggi vale già circa 20 euro, valore che salirà inevitabilmente col tempo.