Ecco i posti più belli del mondo: da visitare almeno una volta nella vita

Grazie al web oggi viaggiare è sensibilmente più semplice e soprattutto risulta essere estremamente meno complesso anche scegliere “cosa vedere” e come applicarsi per una destinazione, più o meno famosa. Tutti o quasi amano viaggiare, esistendo mete adatte ad ogni situazione, da quella più squisitamente turistica, per finire a quella naturalmente legata all’apparato storico ed avventuroso. Difficile stabilire al 100 % quali sono i luoghi, i posti più belli del mondo da visitare almeno una volta.

Eppure è possibile comunque provare a farlo, affidandosi ovviamente a vari fattori, in primo luogo, esempi di storicità e culturalità ma anche particolari mete specifiche.

Quali sono i luoghi al mondo da non perdersi assolutamente e considerare come immancabili?

Ecco i posti più belli del mondo, da visitare almeno una volta: non perderli!

A partire ad esempio da una meta suggestiva e famosissima, nata da una leggende mista a fatti storici, ossia il Taj Mahal in India, che identifica una forma di mausoleo concepito per amore, realizzato dall’imperatore Shāh Jahān per commemorare ed omaggiare la consorte venuta a mancare, è uno dei più incredibili monumenti della storia umana, realizzato con un enorme sforzo umano in campo costruttivo e manufatturiero, una meta da vedere indubbiamente almeno una volta nella propria vita.

Nel campo prettamente naturalistico e paesaggistico, non può che essere menzionato anche il Grand Canyon, che si trova naturalmente negli Stati Uniti d’America, nello stato dell’Arizona, che è considerato uno dei più importanti “parchi naturali” surrogati dallo scorrere del tempo, da ammirare almeno una volta nella vita, non a caso vera e propria meta “feticcio” per molti statunitensi. Ma è anche un luogo ricco di vita, un vero ecosistema a sè.

Machu Picchu, in Perù, configura ed evidenzia una assoluta dote da parte degli antichi Inca nello sviluppare una vera e propria cittadella a quasi 2500 km di altezza sul livello del mare: ancora oggi Machu Picchu è una meta turistica e storica impressionante, fatta di architetture avanzatissime per il periodo, il tutto contornato da un contesto ambientale che non ha praticamente pari al mondo.

In Australia il monumento naturale, nonchè vero e proprio “tempio” per numerose popolazioni aborigene è l’Uluṟu, nome antico rispolverato di quella che è stata a lungo chiamato dagli europei Ayers Rock, una forma di enorme roccia che ha diverse centinaia di milioni di anni, che si staglia in un ambito particolarissimo come l’outback australiano.