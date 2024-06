Firenze cosa fare questo weekend? Ecco tutte le iniziative 1 e 2 giugno 2024

Firenze cosa fare questo weekend? Questo fine settimana è il fine settimana in cui si celebra e ricorre la Festa della Repubblica Italiana. Era il 2 giugno 1946 quando gli italiani hanno votato, e per la prima volta anche le donne, ed hanno scelto la repubblica a dispetto della monarchia. In questa ricorrenza sono sempre previste parate e celebrazioni.

Questo fine settimana, di sabato 1 e domenica 2 giugno, ricorre la festa della Repubblica Italiana e numerosi sono gli eventi che si svolgeranno in tutta la penisola. Inoltre questa è una delle occasioni in cui le famiglie ed i gruppi si mettono in viaggio per fare un fine settimana fuori porta. La città di Firenze è sempre molto scelta quando si tratta di turismo. Vediamo qui cosa fare questo weekend a Firenze.

Firenze cosa fare questo weekend? ecco tutti gli eventi

Firenze è uan della città italiane più amate, meta ogni anni di milioni di turisti sia italiani che stranieri. Anche questo fine settimana sono attesi in città molti turisti e visitatori. Vediamo qui cosa fare questo fine settimana a Firenze.

Domenica Metropolitana Domenica 2 giugno, la prima del mese, torna l’iniziativa Domenica Metropolitana. In questa giornata, tutti i residenti della Città Metropolitana di Firenze potranno visitare gratuitamente i Musei Civici Fiorentini e Palazzo Medici Riccardi. Inoltre, ci saranno numerose visite guidate e attività organizzate dal Comune di Firenze, dalla Città Metropolitana di Firenze e da MUS.E

Pizza Festival Scandicci Il Pizza Festival, il più grande evento nazionale all’aperto dedicato alla pizza, arriva a Scandicci da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno. Sarà una vera festa della pizza, con varietà che vanno dalla classica napoletana alla gourmet, fino alla pizza fritta. Nella piazza, ci saranno nove forni sempre attivi e 20 pizzaioli che prepareranno e serviranno pizze di ogni tipo.

Calcio Storico 2024 A causa delle elezioni comunali previste per il 9 giugno, le semifinali del Calcio Storico si terranno quest’anno sabato 1 giugno e domenica 2 giugno. Gli incontri vedranno opporsi Bianchi contro Rossi e Azzurri contro Verdi.

Gran Premio d’Italia al Mugello 2024 Il Gran Premio d’Italia al Mugello, uno degli eventi più attesi dagli appassionati, tornerà alla data tradizionale del 2 giugno. Questo evento, molto amato dal pubblico, si svolge sul circuito toscano sin dal 1976, offrendo spettacoli entusiasmanti sia in pista che fuori.

Festa Medievale a Malmantile Il 25 e 26 maggio e l’1 e 2 giugno si terrà la XXIX edizione della Festa Medievale di Malmantile, all’interno delle antiche mura del Castello. Durante l’evento, si potranno ammirare dame, cavalieri, musici, saltimbanchi e arcieri, assistere a duelli con spade, partecipare a giochi medievali e ascoltare le storie narrate dai cantastorie.

Fashion in Flair Firenze ospita nuovamente l’evento di shopping raffinato e originale Fashion in Flair, che si svolgerà presso le Serre Torrigiani. Sabato 1 e domenica 2 giugno 2024, i visitatori potranno esplorare il giardino all’italiana delle Serre Torrigiani e acquistare prodotti unici dai 40 espositori artigiani provenienti da tutta Italia.