Raz Degan fidanzata, oggi, età, Instagram, Paola Barale – Verissimo

Raz Degan fidanzata, oggi, intervista a Verissimo tutto su di lui. Oggi, sabato 1 giugno 2024 l’attore israeliano sarà protagonista del salotto del primo pomeriggio del sabato di Canale Cinque in quanto ospite a Verissimo condotto da Silvia Toffanin. Scopriamo qui tutto su di lui, sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Raz Degan fidanzata, età, carriera – Tutto su di lui

Raz Degan è un attore, regista, personaggio televisivo ed ex modello israeliano di grande successo che lavora prevalentemente tra l’Italia e gli Stati Uniti. L’attore nasce a Sde Nehemia, in Israele, il 25 agosto 1968, ha quasi 56 anni ed è del segno zodiacale della Vergine.

A ventun anni, terminato il servizio militare, decide di avventurarsi nel mondo della moda lontano dal suo paese natale. Inizia a viaggiare tra Thailandia, Stati Uniti, Australia, Francia e Italia, rapidamente si trova sulle copertine delle più prestigiose riviste di moda come Vogue, Elle, Cosmopolitan e Glamour. In Italia, il suo volto diventa molto popolare e viene scelto per numerosi spot pubblicitari: per Polaroid, Pino Silvestre e per la campagna dell’amaro Jagermeister.

Già affermato nel campo della moda e della pubblicità, riesce in breve tempo a farsi strada anche nel cinema e nella televisione. Negli Stati Uniti appare in camei nei film “Prêt-à-Porter”, diretto da Robert Altman, e “Titus”, di Julie Taymor. Tuttavia, il vero salto di qualità arriva con il ruolo di Dario III il Grande nel film “Alexander” di Oliver Stone. Conclude la sua esperienza cinematografica americana con un cortometraggio autobiografico intitolato “Italian Agenda”.

Tornato in Italia, ottiene diversi ruoli in numerosi film e serie TV. Tra questi, ricordiamo: “Squillo” (1996) di Carlo Vanzina, il fantasy televisivo “Sorellina e il principe del sogno” (1996), “Coppia omicida” (1998) di Claudio Fragasso, la miniserie “Le ragazze di piazza di Spagna”, “Giravolte” (2001), “Centochiodi” (2007), dove interpreta il protagonista Il professorino, “Albakiara – il film” (2008), “Barbarossa” (2009), e il docu-reality “Raz & The Tribe” (2018) di cui è protagonista. Raz Degan si è anche affermato come regista ed ha realizzato diversi documentari.

Raz Degan non è mai convolato a nozze, ma ha avuto due relazioni sentimentali significative. La prima è stata con la showgirl Paola Barale. La loro storia è stata caratterizzata da numerosi alti e bassi e si è conclusa definitivamente nel 2015. Qualche anno dopo, l’attore ha incontrato Stuart, ma ha reso pubblica la loro relazione solo due anni dopo, in occasione della Festa del Cinema di Roma nel 2021.