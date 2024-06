3 morti incidente casello della A12: ecco quello che potrebbe essere accaduto

3 morti incidente casello dell’autostrada A12 a Rosignano, l’ incidente è stato terribile e purtroppo ci sono vittime e diversi feriti. Nella giornata di oggi, domenica 2 giugno 2024, intorno alle ore 13 e per motivi ancora da chiarire si è verificato un tragico incidente dove uno dei veicoli coinvolti ha perfino sfondato il gabbiotto dei casellanti.

Il bilancio del terribile incidente che si è verificato oggi è drammatico. Ci sono tre morti e diversi feriti, circa sei, tra cui anche due bambini. Sul posto si è reso necessario l’ intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre le persone intrappolate nelle lamiere delle automobili e del personale del 118. Vediamo qui cosa potrebbe essere accaduto.

3 morti incidente casello dell’A12: ecco cosa è accaduto

Tre persone hanno perso la vita e altre sei sono rimaste ferite in un incidente stradale al casello autostradale dell’A12 a Rosignano, in provincia di Livorno. Tra le vittime, due sono di nazionalità tedesca e una italiana. Tra i feriti ci sono anche due bambini di 3 e 6 anni. Secondo quanto riferito dai Vigili del fuoco, che sono ancora sul posto, almeno tre veicoli sono rimasti coinvolti nell’incidente. Il casello ha subito danni significativi.



La ricostruzione dell’incidente ha rivelato che un’auto proveniente da nord ha colpito due vetture che erano in coda al casello per uscire dall’A12 e immettersi sulla statale Aurelia. Nell’impatto è stata danneggiata anche la struttura della barriera autostradale: la cabina del casellante è stata sollevata da terra. All’interno si trovava un addetto, che fortunatamente è rimasto illeso. Il tratto autostradale tra Rosignano Marittimo e la barriera di Rosignano è stato chiuso per consentire l’intervento dei soccorritori.

Secondo una prima ricostruzione dei soccorritori, i due occupanti dell’auto che si è schiantata ad alta velocità contro due veicoli in coda sono deceduti, insieme a una persona che si trovava in uno dei mezzi tamponati. Le tre vittime includono due cittadini tedeschi che erano sulla stessa vettura, e un italiano. Altre sei persone sono rimaste ferite. Pare che i sei feriti siano stati trasportati in ospedale in codice verde e che loro non siano in pericolo di vita.

Questo è il tragico bilancio del terribile incidente che si è verificato in autostrada sulla A 12 nella giornata di oggi, domenica 2 giugno 2024. I rilievi sono ancora tutti in corso per andare a determinare quella che è stata la esatta dinamica che ha portato a questo bruttissimo epilogo. Si attendono aggiornamenti.