Incredibile, ecco la storia del cane più grande del mondo

Il cane è ancora oggi chiamato in maniera generale e sicuramente “positiva” il migliore amico dell’uomo, da legare ovviamente al concetto di specie umana tutta, data la fedeltà comprovata che è solo parzialmente figlio della domesticazione oramai antichissima che ha protato i canidi domestici a diventare soprattutto eccezionali animali da compagnia. Esistono numerosissime razze, tipologie ma anche incroci sviluppati per funzioni molto specifiche come quelle lavorative. Ma ciò che spesso desta più la curiosità oltre alle gesta di questi amatissimi pets sono le curiosità: un esempio è la storia del cane più grande del mondo.

Storia particolare, quella del cane più grande del mondo che ha una genesi molto specifica.

Sicuramente è più facile comprendere quali sono generalmente le razze di cani più grandi, ma quella che detiene il primato è davvero interessante e spettacolare.

Conosci il cane più grande del mondo? “Incredibile”

Spesso i cani infatti più grandi non fanno parte di razze “antichissime” ma sono soggette come risultati a incroci oppure a pedigree specifici. A lungo la specie umana ha selezionato le specie canine legandole al proprio ambito concettuale ed ai propri bisogni, avere un cane troppo grande non è generalmente mai stato “utile” per questo questo record è detenuto da un cane chiamato Zeus, che mantiene il primato da oramai molti anni.

Si tratta di un alano, razza di per se molto importante in quanto a grandezza, detenuta da una donna che vive negli Stati Uniti, precisamente Bedford in Texas: Zeus, un alano che oggi ha circa 4 anni ha “preso” il record di un altro alano, curiosamente dallo stesso nome che risultava poco più grande, deceduto però una decina di anni fa, l’attuale Zeus quindi, che è quello ovviamente presente in foto ha raccolto il testimone da diversi anni e ad oggi nessuno lo ha battuto.

Attualmente è questo Zeus è alto l’equivalente di 104,60 centimetri, ed è il più grande cane vivente attualmente esistente, addirittura il Guinness World Record ha deciso di premiarlo proprio con la targa. A dispetto della mole, i proprietari hanno affermato da sempre che si tratta di un “gigante buono”, dal carattere mite e molto socievole anche se particolarmente testardo.

Gli alani sono mediamente molto grandi, e non è chiaro comprendere perchè proprio questa razza si può dimostrare così importante: alcuni genetisti hanno trovato alcune tracce risalenti agli antichi lupi che possono spiegare seppur non con assoluta certezza, parte di questi esemplari così incredibilmente grandi.