Mugello Caccia dell’Aeronautica sull’Autodromo ed i provvedimenti per le strade

Mugello Caccia dell’Aeronautica Militare sull’Autodromo. Inoltre vediamo qui le disposizioni del traffico sulle strade vicino il circuito. Per la giornata di domani, domenica 2 giugno 2024 è prevista la gara di Moto GP sul circuito del Mugello. Vediamo qui quali sono le disposizioni del traffico e i cacci dell’Aeronautica.

Il motociclismo è uno degli sport dei motori più amati e seguiti e l’ appuntamento in Italia al Mugello è uno dei più attesi. Dopo la Sprint Race di oggi la gara è prevista per la giornata di domani.

Mugello Caccia dell’Aeronautica Militare sul circuito

Domenica 2 giugno, una formazione di tre caccia Eurofighter del 51° Stormo dell’Aeronautica Militare sorvolerà la griglia di partenza dell’Autodromo Internazionale del Mugello in occasione del Gran Premio d’Italia, tappa italiana del campionato mondiale di motociclismo.

La presenza degli Eurofighter a questo prestigioso evento sportivo vuole celebrare un connubio consolidato e una naturale affinità che legano l’Aeronautica Militare al mondo dello sport motoristico: la costante ricerca di innovazione e tecnologia, unite a professionalità, dedizione e continuo addestramento, sono caratteristiche distintive tanto nei Reparti dell’Aeronautica Militare quanto nei team del Moto GP.

Ecco inoltre le disposizioni del traffico:



In vista del prossimo “Gran Premio d’Italia Oakley 2024”, valido per il Campionato Mondiale di Motociclismo, che si terrà presso l’Autodromo Internazionale del Mugello, il Comitato Operativo Viabilità ha concordato la necessità di adottare le seguenti misure per la circolazione sulle strade interessate:

Interdizione della circolazione dei veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, nonché dei caravan e autocaravan di qualsiasi massa, su tutte le strade e aree aperte al pubblico transito fino a una distanza di 5 km dall’ingresso Paddock dell’Autodromo del Mugello, dalle ore 14:00 alle ore 21:00 di domenica 2 giugno 2024.

Uscita dei caravan e autocaravan già presenti all’interno dell’Autodromo o nei parcheggi esterni dal perimetro dell’Autodromo o dai rispettivi parcheggi privati solo dopo le 21:00 di domenica 2 giugno 2024, salvo diversa valutazione immediata da parte della Polizia Stradale.

Esenzione dal divieto per i mezzi di servizio pubblico per interventi urgenti e di emergenza, circolanti per esigenze di soccorso, sicurezza, protezione civile e per garantire la manutenzione stradale e le condizioni di viabilità.

Il Gran Premio di Itali di motociclismo è pronto per dare le sue emozioni per la giornat di domani, domenica 2 giugno. L’ evento è sempre molto atteso ed ogni anno è un appuntamento imperdibile. Chi vincerà?