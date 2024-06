Addio al celibato blasfemo: Futuro sposo si traveste da Gesù, multato – Ecco cosa è successo

Addio al celibato blasfemo, futuro sposo si traveste da Gesù a Jesolo e viene multato. Un uomo ha pensato che per il suo addio celibato potesse essere opportuno travestirsi da Gesù. La scena però ha attirato l’ attenzione di molti passanti che hanno giudicato il tutto blasfemo ed hanno così allertato i vigili. La Polizia locale è così intervenuta sul posto ed ha multato l’ uomo.

Questa strana e curiosa scena si è verificata nel corso del fine settimana appena passato, precisamente nella giornata di sabato1 giugno, a Jesolo dove un futuro sposo ha pensato di travestirsi da Gesù per celebrare il suo addio al celibato. Vediamo qui cosa è successo e da cosa è stato caratterizzato questo addi al celibato blasfemo.

Un addio al celibato fuori dal comune è finito con una multa di 200 euro. È quanto accaduto sabato sera a Jesolo, dove un giovane, prossimo alle nozze, si è travestito da Gesù e ha iniziato a trascinare una grande croce di legno per le strade della città. Il gruppo di amici, secondo quanto riportato dal Gazzettino, ha messo in scena una sorta di via crucis nella zona a traffico limitato di Via Marina, attirando l’attenzione dei passanti. Questi ultimi hanno avvisato i vigili, che hanno sanzionato il futuro sposo.

I festeggiamenti di questo gruppo di amici sono stati ritenuti blasfemi da numerosi passanti e turisti che si trovavano in zona. In questo modo quella che per i diretti interessanti sarebbe dovuta essere una scena divertente o goliardica, è stata invece giudicate, secondo le regole del buon costume e del regolamento della polizia blasfema.

Da qui è poi partite la segnalazione alla Polizia locale che intervenuta sulla scena ha multato il giovane, un ragazzo trevigiano prossimo alle nozze.

Un addio al celibato è una celebrazione organizzata in onore di un uomo prossimo al matrimonio, solitamente dai suoi amici più stretti. Questa festa, spesso caratterizzata da attività divertenti ed esuberanti, rappresenta l’ultima notte di “libertà” del futuro sposo prima del grande passo. Le attività possono variare da serate in locali notturni, cene con spettacoli, viaggi, o esperienze più originali e personalizzate. Anche se spesso si associa a comportamenti sopra le righe, l’addio al celibato è un’occasione per il futuro sposo di trascorrere momenti indimenticabili con i suoi amici, celebrando la fine di un capitolo e l’inizio di uno nuovo nella sua vita.