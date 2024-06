Arisa età, Sanremo, fidanzato, Instagram – Da vicino nessuno è normale

Arisa età, è una cantautrice italiana di grandissimo successo e molto amata dal grande pubblico. L’ artista è una cantautrice che negli anni ha raggiunto un successo grandissimo. Lei questa sera, lunedì 3 giugno 2024, sarà protagonista della prima serata di Rai Due in quanto ospite a Da vicino nessuno è normale, il nuovo programma di Alessandro Cattelan.

Arisa età, canzoni, Instagram, carriera

Arisa, vero nome Rosalba Pippa, nasce a Genova il 20 agosto 1982, ha quasi 42 anni ed è del segno zodiacale del Leone. L’artista ha trascorso la sua infanzia a Pignola, in provincia di Potenza. Ha conseguito il diploma al liceo pedagogico e ha lavorato fino a pochi giorni prima di partecipare al Festival di Sanremo nel 2009. Le sue prime influenze musicali sono state Mariah Carey e Céline Dion, e studiando le loro canzoni ha imparato a controllare il diaframma e la respirazione, elementi fondamentali per il canto. Arisa è molto affezionata alla sua famiglia, tanto che il suo nome d’arte è un acronimo che comprende le iniziali dei nomi dei suoi familiari: A per il padre Antonio, R per Rosalba (il suo nome), I e S per le sorelle Isabella e Sabrina, e A per la madre Assunta.

Arisa vince SanremoLab nel 2008, ottenendo così l’opportunità di partecipare al Festival di Sanremo l’anno seguente. Nel 2009, trionfa nella categoria Nuove Proposte con il brano “Sincerità”, che diventa anche il titolo del suo primo album. Torna a Sanremo nel 2010, classificandosi nona con “Malamorenò”. Nel 2011, diventa giudice di X Factor, ruolo che mantiene anche l’anno successivo. Partecipa nuovamente a Sanremo nel 2012, arrivando seconda con “La notte”, e vince il Festival nel 2014 con “Controvento”. Nel 2015, co-conduce Sanremo e diventa coach a The Voice of Italy. Continua a partecipare a Sanremo, X Factor, Amici e altri programmi televisivi, oltre a recitare e doppiare film. Nel 2023, lascia Amici per The Voice Kids e continua a rilasciare nuovi singoli, come “Non vado via”.

La vita privata dell’artista

Arisa ha avuto una lunga relazione con il musicista Giuseppe Anastasi, con il quale ha continuato a collaborare anche dopo la fine del loro rapporto nel 2010. Tra il 2014 e il 2016, la cantante è stata legata al suo manager Lorenzo Zambelli. Successivamente, ha intrapreso una relazione turbolenta con Andrea Di Carlo, manager di molti personaggi dello spettacolo. Dopo vari alti e bassi, i due avevano pianificato di sposarsi nel settembre 2021, ma il matrimonio è stato annullato pochi mesi prima. Dopo aver partecipato a Ballando con le stelle, si è parlato di una relazione con il ballerino Vito Coppola. Arisa ha confermato la breve relazione, spiegando che il rapporto non ha funzionato. Successivamente, ha rivelato di essere coinvolta con un altro uomo, più grande di lei e non appartenente al mondo dello spettacolo.