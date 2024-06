Coltivare funghi a casa è più facile di quanto pensi – Ecco il trucco del giardiniere

Fin dalle epoche passate i funghi hanno sempre incuriosito molto l’immaginario collettivo, in quanto considerati a lungo dei vegetali, seppur un po’ particolari, mentre oggi fanno parte di una categorizzazione “a parte” in quanto la natura di queste forme di vita, che si riproduce attraverso le spore. I funghi sono forme di vita antichissime e differenziate in categorie molto ampie, circa 700 000 conosciute finora. I funghi commestibili fanno parte della cultura culinaria di numerose nazioni, Italia inclusa dove alcune varianti sono delle vere specialità. Ma coltivare funghi in casa può essere anche qualcosa di interessante da fare “in proprio” semplicemente attivandosi in maniera adeguata.

La motivazione è ovviamente sviluppare una forma di mini coltivazione così da utilizzarli in piatti diversificati, essendo molti di questi nutrienti ed anche saporiti.

Ma come si possono coltivare queste inconfondibili forme di vita?

Ecco come coltivare funghi in casa: guida

La funzione del fungo per numerose piante è quella di “aiuto” e supporto di una forma di vita più grande, in quanto costituiscono dei filtri della natura, che trasformano elementi oramai “di scarto” e contribuiscono ad arricchire il terreno e quindi agevolare l’assorbimento di ciò che non è utile rendendolo invece utile.

Ma i funghi sono anche organismi tra i più adattivi in senso assoluto. In commercio esistono delle forme di “kit” in cassetta che sono già adatte a far crescere, ma se vogliamo fare tutto con il fai da te, partendo da una cassetta abbastanza alta (almeno una decina di centimetri) indifferntemente in qualsiasi materiale.

Serve prima di tutto un terriccio sufficientemente umido, non troppo acido o basico, degli scarti vegetali (come sterpaglia e foglie secche) ed un telo di plastica scuro oltre a dei miceli, ossia i “semi” dei funghi ( i più comuni sono gli Champignon, ma anche gli Shiitake ed i Pleurotus.

Sulla base della cassetta dobbiamo posizionare e quindi foderare il telo di plastica avendo cura di fissarlo in qualche modo con dei chiodi o anche delle spillette, facendo in modo tale che una parte del foglio fuoriesca dai bordi. Poi va riempito di letame, segatura o altri materiali (a seconda del tipo di fungo) e poi terriccio, arrivando a circa 5-6 centimetri di profondità.

Basterà poi inumidire il tutto con uno spray pieno d’acqua e tenerlo sufficientemente umido nel corso delle 2 settimane successive.

Trascorso questo tempo dobbiamo realizzare dei buchi nel terreno con uno strumento, molto in profondità dove installare i miceli, lasciando almeno 10 cm tra uno e l’altro, ricoprendo poi il tutto con il terreno e tenendo il tutto sempre leggermente umido, in una posizione dalla temperatura media di 20 gradi centimetri ma in una posizione poco illuminata.

Dopo alcune settimane andranno a formarsi delle macchie biancastre, a questo punto dovremo aggiungere altro terreno sterile, innaffiandolo leggermente e porre i lembi del telo verso l’interno comprendo il tutto. La cassetta dovrà essere spostata in un’area sempre ombrosa ma più fredda e dopo qualche giorno i funghi spunteranno. Per raccoglierli è meglio fare ricorso ad un taglio di circa un centimetro sopra la radice del fungo.