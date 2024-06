Firenze multe, è la città più multata – Autovelox e rilevatore

Firenze multe è un binomio che va di pari passo. Il capoluogo toscano è la città più multata di Italia. Secondo una stima fatta e delle analisi è lei la città regina delle multe e pare che ogni anno da esse ricavi più di 18 milioni di euro. La seconda città è Milano che occupa il secondo posto con poco più di 9 milioni di euro.

Numerose sono le critiche per questo primato che la città ha ottenuto. Vediamo qui tutto sulle multe di Firenze.

Firenze multe: ecco tutto quello che c’è da sapere

Firenze è stata proclamata la regina delle multe da autovelox, incassando circa 18,7 milioni di euro, più del doppio rispetto a Milano, che si piazza al secondo posto. Questi dati emergono da uno studio dell’associazione Codacons, basato sulla rendicontazione online del ministero dell’Interno e sui dati forniti dagli enti locali entro il 31 maggio, riguardanti le somme effettivamente incassate dalle amministrazioni tramite le sanzioni per violazioni del Codice della strada e il loro utilizzo.

A livello nazionale, nel 2023, i proventi derivanti dalle multe stradali nei principali comuni sono aumentati del 6,9% rispetto all’anno precedente, raggiungendo un totale di 584,7 milioni di euro nelle 20 città più grandi d’Italia. Roma continua a detenere il primato per le sanzioni stradali, con oltre 172 milioni di euro nel 2023, un incremento del 29,7% rispetto al 2022, seguita da Milano con 147 milioni di euro, in calo del 3% rispetto al 2022.

Firenze e Bologna seguono a distanza, con 45 milioni e 43 milioni rispettivamente. La situazione cambia se si considerano solo le multe da autovelox, che nel 2022 hanno fruttato complessivamente 65 milioni di euro alle principali città: in questo ambito, Firenze guida con 18,7 milioni di euro, seguita da Milano (8,5 milioni), Roma (7,5 milioni) e Genova (5 milioni).

Firenze si distingue tra le città italiane per l’alto numero di multe stradali, con particolare attenzione a quelle rilevate dagli autovelox. La città ha registrato incassi significativi dalle sanzioni per violazioni del Codice della strada, riflettendo un impegno crescente verso la sicurezza stradale e la regolamentazione del traffico. Le multe rappresentano una fonte di entrate importante per l’amministrazione locale, che utilizza questi fondi per migliorare infrastrutture e servizi. Gli autovelox, in particolare, sono stati efficaci nel monitorare e ridurre le infrazioni, contribuendo a rendere le strade di Firenze più sicure per tutti.