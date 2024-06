Veronica Gentili: età, fidanzato, Travaglio, stipendio – Le Iene

Veronica Gentili è una giornalista e conduttrice televisiva di successo molto amata ed apprezzata dal pubblico. La donna è stata la conduttrice del programma televisivo Le Iene su Italia Uno. Scopriamo qui qualcosa in più su di lei, sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Veronica Gentili, chi è?

Veronica Gentili nasce a Roma il 9 luglio 1982, ha quasi 42 anni ed è del segno zodiacale del Cancro. La donna è figlia dell’avvocato Giuseppe Gentili e della gallerista Netta Vespignani, venuta a mancare nel marzo del 2021. Suo fratello maggiore è Alessandro Vespignani, docente di Fisica, Informatica e Scienze della Salute presso la Northeastern University di Boston nonché direttore e fondatore del Laboratory for the modeling of Biological and Socio-techincal System.

Veronica Gentili ha fatto il suo debutto sul grande schermo in Come te nessuno mai di Gabriele Muccino. Si è poi diplomata all’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico nel 2006 e lo stesso anno debutta a teatro comeattrice, sceneggiatrice e regista con l’Otello di William Shakespeare. Negli anni successivi prende parte a numerosi progetti, tra cui film, fiction come Romanzo Criminale – La serie, Don Matteo e Le ombre rosse. Dal 2013 inizia a collaborare in qualità di giornalista con Il Fatto Quotidiano per poi passare alla direzione della rubrica settimanale Facce di Casta.

Su Rete 4 inizia la sua carriera da conduttrice a Stasera Italia. Da questo momento la sua carriera non si è mai arrestata e nel 2023 la giornalista sbarca a Le Iene. Nella edizione del programma la conduttrice ha ottenuto un grande successo e si è fatta molto apprezzare dal pubblico.

La vita privata della conduttrice

Veronica Gentili è sempre stata molto riservata e della sua vita privata non abbiamo mai conosciuto molto. Sappiamo che è stata legata per alcuni anni ad un uomo di nome Massimo Galimberti che lavora nel mondo del cinema come sceneggiatore. Qualcuno dice pure che i due stiano ancora insieme ma che non sono sposati e non hanno figli. Inoltre altri invece avvicinano il nome della conduttrice a quello di Marco Travaglio, giornalista molto noto. La donna non ha mai dato conferme o smentite riguardo tutte vicende della situazione sentimentale.

Lo scorso anno la conduttrice è stata paparazzata in uno scatto che è finito su tutti i giornali in cui si scambiava un bacio con il giornalista Marco Travaglio.