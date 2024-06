Amanda Knox in Italia – In Tribunale a Firenze per l’accusa a Lumumba

Amanda Knox in Italia per affrontare il processo in Tribunale di calunnia nei confronti di Lumumba. Nella giornata di oggi, mercoledì 5 giugno 2024, è prevista la sentenza della Corte d’Assise d’ appello.

La vicenda di Amanda Knox negli anni scorsi è diventata molto nota per via dell’omicidio di una giovane studentessa universitaria. Per anni si è in qualche modo ritenuto. soprattutto a detta dell’opinione pubblica che la donna fosse colpevole, ma poi i fatti giudiziari hanno portato alla sua assoluzione. La donna americana, oggi, torna in Italia per via di un processo che la vede coinvolta per un’ accusa di calunnia.

Amanda Knox in Italia: il processo per l’ accusa di calunnia a Lumumba

Amanda Knox è stata condannata a tre anni di carcere dalla corte d’Appello di Firenze per calunnia nei confronti di Patrick Lumumba. Sebbene Knox abbia già trascorso quattro anni in prigione a Perugia per una precedente condanna legata all’omicidio di Meredith Kercher, dovrà affrontare anche cinque anni di interdizione dai pubblici uffici e pagare le spese processuali. Knox, visibilmente sconvolta, ha dichiarato che la sentenza è ingiusta e frutto di un errore giudiziario, ribadendo la sua innocenza.

Alla lettura della sentenza, Amanda è scoppiata in lacrime e ha cercato conforto nel marito prima di lasciare l’aula da un’uscita secondaria per evitare i giornalisti. I suoi avvocati, Carlo Dalla Vedova e Luca Luparia, hanno espresso sorpresa e delusione per la sentenza, annunciando l’intenzione di presentare ricorso in Cassazione una volta depositate le motivazioni della sentenza entro 60 giorni.

La condanna per calunnia era già stata confermata, ma la Cassazione ha ordinato una nuova revisione del caso dopo che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha riconosciuto una violazione del diritto di difesa di Knox. Quasi 17 anni dopo l’omicidio di Meredith Kercher, il caso continua a riemergere nei tribunali italiani. Knox, arrestata, processata e infine assolta per l’omicidio di Kercher, è ora coinvolta nel processo per calunnia contro Lumumba.

Durante il processo, Knox ha raccontato la sua esperienza del 5 novembre 2007, definendolo il peggior giorno della sua vita. Ha descritto le ore di interrogatorio in una lingua che conosceva appena, lontana dalla sua famiglia, e le pressioni subite per ottenere una confessione. Ha sostenuto di essere stata manipolata e maltrattata dalla polizia, che cercava di risolvere rapidamente il caso. Knox ha chiesto alla corte di riconoscere la sua innocenza, ribadendo che le sue dichiarazioni contro Lumumba erano il frutto di pressioni e confusione.