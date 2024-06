Chi vince l’Isola dei Famosi? Anticipazioni della finale di stasera

Chi vince l’Isola dei Famosi? Questa sera, mercoledì 5 giugno 2024, a due mesi esatti dall’ inizio di questa nuova edizione del reality verrà eletto il vincitore di questa edizione. L’ edizione in corso dell’ Isola dei Famosi è stata condotta da Vladimir Luxuria.

Vediamo qui tutte le anticipazione sulla serata finale del reality che vede la presenza dei naufraghi in studio a Milano. Tutti i finalisti sono tornati insieme all’ inviata Elenoire Casalegno dall’ Honduras.

Chi vince l’Isola dei Famosi? ecco le anticipazioni della puntata finale

Oggi, mercoledì 5 giugno 2024, si conclude l’avventura de “L’Isola dei Famosi”. Questa 18esima edizione del reality show, condotta da Vladimir Luxuria, è stata caratterizzata da numerose defezioni, ritiri, squalifiche e, soprattutto, da un calo di ascolti senza precedenti. L’ultima puntata, che sarà la 14esima diretta della stagione, segnerà il gran finale. Dopo l’eliminazione di Karina Sapsai e Matilde Brandi in semifinale, sono rimasti in gara in Honduras sei concorrenti: Alvina Verecondi Scortecci, Aras Şenol, Artur Dainese, Edoardo Franco, Edoardo Stoppa e il finalista “segreto” Samuel Peron.

Secondo quanto comunicato da Mediaset, la finale sarà caratterizzata da prove e televoti flash per tutti i partecipanti, che mirano alla vittoria e al premio di 100mila euro (metà dei quali sarà devoluta in beneficenza). La serata inizierà con un televoto flash tra Aras Şenol ed Edoardo Franco, che ridurrà il numero dei concorrenti a cinque. Chi sarà il primo a lasciare Cayos Cochinos? E chi sarà il vincitore finale?

Per quanto riguarda il televoto flash che aprirà la finale de L’Isola dei Famosi 2024, il pubblico sembra avere le idee chiare. Le proiezioni indicano che Aras Şenol raggiungerà percentuali molto alte (oltre il 75%), costringendo Edoardo Franco (25%) a lasciare la competizione prima del previsto. Attualmente, secondo i sondaggi di ForumFree, il favorito per la vittoria finale è Artur Dainese, con il 31% delle preferenze, seguito da Aras Şenol al 28%. Alvina Verecondi Scortecci è più distanziata con il 15%, mentre Edoardo Stoppa e Samuel Peron sono a pari merito con l’11%, e Edoardo Franco è ultimo con il 5%.

La finale dell’ Isola dei Famosi va in onda questa sera, Canale 5 in prima serata. L’ appuntamento vede al timone Vladimir Luxuria e con in studio Dario Maltese e Sonia Bruganelli. La finale potrà essere seguita anche live su Mediaset Infinity, tramite app o sul sito ufficiale.