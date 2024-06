Incidente Firenze: scontro tra moto e minicar, un morto

Incidente Firenze, è tragico il bilancio che vede purtroppo la morte di un giovane ragazzo di origini calabresi che viveva da anni nel capoluogo toscano. Vediamo cosa potrebbe essere accaduto.

Purtroppo c’è ancora una notizia di sangue versato sulle strade, che vede la morte di un giovane di 29 anni. La dinamica dell’ incidente è al vaglio degli uomini e delle donne della Polizia locale, ma quello che pare evidente è che ci sia stato un terribile scontro tra una moto ed una minicar guidata da un minorenne. Vediamo qui quali sono i fatti dell’accaduto.

Incidente Firenze, un morto – Ecco cosa è successo

Ancora del sangue viene versato sulle strade e questa volta a perdere la vita è un giovane motociclista di soli 29 anni. Un terribile incidente è avvenuto a Firenze quando in Largo Gennarelli all’ incrocio con Via Campo d’ Arrigo c’è stato uno scontro tra una motocicletta ed un minicar guidata da un minorenne.

In quel punto pare ci sia una rotatoria, e secondo le più recenti informazioni, pare che la motocicletta guidata da ventinovenne e la minicar guidata da minorenne procedessero nella stessa direzione. La dinamica dell’incidente è ancora sotto esame e sotto il vaglio degli inquirenti, della Polizia locale ed al momento non si hanno più informazione riguardo l’ accaduto.

Appena si è diffusa la notizia della morte di un giovane motociclista di 29 anni sui social è partito un tam tam di messaggi in ricordo del giovane. Sul suo profilo social numerosi sono i commenti lasciati dalle persone che hanno tenuto a lasciare un messaggio a lui dedicato.

Il giovane che ha perso la vita nel tragico incidente era originario della Calabria, precisamente del comune di Pagliarelli, frazione del comune di Petilia Policastro. Lui si trovava a Firenze epr lavoro, pare che lavorasse in una delle ditte che stanno realizzando e portando a termine i lavori dei treni ad alta velocità. Numerosi sono le foto che lo ritraggono in tenuta da lavoro, in compagnia dei colleghi e con in dosso il giubbino giallo. I messaggi che gli amici ed i conoscenti gli stanno dedicando sui suoi profili social sono davvero moltissimi.

Purtroppo c’è ancora sangue versato sulle strade ed al momento la dinamica del terribile incidente tra la moto e la minicar è al voglio della Polizia locale che dovrà fare tutti i necessari accertamenti.