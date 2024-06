Chi ha vinto l’Isola dei Famosi? Il reality di Mediaset ambientato in Honduras e condotto da Vladimir Luxuria e con in studio come opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese e come inviata in Honduras Elenoire Casalegno, dopo 60 giorni è giunto al termine.

Questa edizione ha raggiunto nel complesso un buon complesso ed ha appassionato molti telespettatori. Nella puntata di ieri sera, mercoledì 5 giugno 2024, si è eletto il vincitore di questa edizione in corso. Vediamo qui tutto sulla serata della finale.

Chi ha vinto l’Isola dei Famosi? ecco chi è il vincitore di questa edizione

Il reality de l’Isolda dei Famosi è giunto alla sua diciottesima edizione ed è arrivato i momento di eleggere il vincitore di questa edizione del reality.

Si parte subito con il risultato della sfida dei due naufraghi nominati, Aras Senol ed Edoardo Franco. Due amici sin dai primi giorni che ora si trovano in uno scontro fratricida. Tuttavia, Edoardo non ha digerito il fatto che Aras lo abbia nominato nell’ultima votazione, a differenza di quanto lui ha fatto con l’attore turco. Arriva la busta e Vladimir legge il verdetto: il pubblico ha deciso di salvare Aras, quindi Edoardo Franco deve lasciare il gioco a un passo dalla fine. Prima di andarsene, però, Edoardo riceve un’ultima sorpresa: uno degli operatori che stanno riprendendo è in realtà suo padre. Subito scatta un abbraccio commosso e grandi lacrime e commozione per padre e figlio.

Il collegamento passa poi alla Palapa dove si trova Samuel Peron, tutto solo. Samuel racconta che i tre giorni in solitaria sono stati fantastici e gli hanno permesso di ricaricare le pile. Vladimir lo invita a recarsi nella zona del fuoco per ascoltare, non visto, cosa accadrà con gli altri naufraghi. Gli altri concorrenti non erano a conoscenza del fatto che il ballerino fosse ancora in gioco ed hanno così appreso la notizia.

In gioco sono rimasti Aras, Edoardo Stoppa, Alvina ed Artur. Ora al televoto si sfidano Artur e Samuel Peron e chi tra i due continuerà la corsa alla vittoria?.

Tutti i naufraghi di questa edizione si sono distinti per la loro tenacia e per la loro forza che li ha portati a raggiungere importanti risultati in Honduras.

Il vincitore di questa edizione de l’Isola dei Famosi è. Grandi festeggiamenti in studio ed in Honduras per celebrare il vincitore.