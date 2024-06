Noemi Zanella ritrovata: la bambina sparita dal 2021 era in Polonia

Noemi Zanella è stata ritrovata oggi dal padre in Polonia. La bambina ora ha nove anni ed era partita con la madre a fine settembre del 2021 per poi non fare più ritorno in Italia. Il padre da quel momento non ha mai smesso di cercarla. Vediamo qui come sono andati i fatti e come si sono evoluti.

Quella di oggi è una storia che vede un lieto fine, una bambina che era spartita dal 2021, perché portata dalla madre nell’ Europa dell’ Est è stata ritrovata nella giornata di oggi. Il padre non ha mai smesso di cercarla ed ha ritrovato la bambina in Polonia.

Noemi Zanella ritrovata, la bambina è stata trovata dal padre in Polonia

Quella di Noemi Zanella è stata una storia a lieto fine. La bambina era in Polonia, dove è stata ritrovata dal padre dopo che la cercava ininterrottamente da circa tre anni dal padre. La bambina è sparita da Cesena a fine settembre del 2021 quando la mamma l’ ha portata con sé nell’ Europa dell’ Est. Da quel momento in poi della bambina si sono perse le tracce fino ad oggi.

Al momento della scomparsa la bambina aveva sei anni ed ad oggi ne ha nove. La bambina si era allontanata da Cesena per raggiungere il paese di origine della madre, ma lì poi si sono poi progressivamente perse le tracce. Il padre, un fisioterapista di 47 anni, non ha mai perso le speranze ed ha continuato a cercare la bambina in modo continuo e costante.

Il padre si era trasferito in Polonia per monitorare le ricerche di sua figlia. Noemi è stata ritrovata in Polonia, a Rzeszov. Il padre ha raccontato dell’avvenuto ritrovamento in conferenza stampa.

Filippo Zanella ha raccontato che la figlia Noemi è stata ritrovata grazie a un “angelo custode” dopo una complessa vicenda che viene descritta come un “rapimento”. Questo “angelo custode” ha spedito al padre una lettera con posta prioritaria “in cui mi ha rivelato il luogo in cui si trovava mia figlia – ha dichiarato Zanella – non so chi sia questa persona, ma mi ha indicato precisamente la città della Polonia dove trovare Noemi”, in una regione vicina al confine con la Russia e la Bielorussia. L’obiettivo del padre, dopo aver riportato Noemi in Italia, è reintegrarla tra i bambini della sua città e nel sistema scolastico.