Novità su Chiara Ferragni: ecco cosa è diventata la mamma

Negli ultimi anni, Chiara Ferragni si è affermata come una delle figure più influenti nel panorama della moda e dei social media. Tuttavia, come molte altre celebrità, ha dovuto affrontare momenti difficili e complessi nel mondo degli affari. Recentemente, l’influencer ha preso una decisione strategica che ha destato notevole interesse: ha nominato sua madre, Marina Di Guardo, come nuovo Direttore Generale della sua holding.

Un Cambio di Guardia Necessario

Chiara Ferragni ha deciso di sostituire Fabio Maria Damato, ex general manager, con sua madre Marina Di Guardo. Questa mossa arriva in un momento critico per l’imprenditrice digitale, a seguito del caso Balocco che ha messo in discussione la gestione delle sue attività. Il Corriere della Sera ha rivelato che la nomina di Marina Di Guardo è stata formalizzata con un atto notarile alla fine della scorsa settimana, segnando una svolta significativa nella gestione della holding.

La Figura di Marina Di Guardo

Marina Di Guardo, 62 anni, è una scrittrice conosciuta, ma il suo nuovo ruolo rappresenta il primo incarico manageriale della sua carriera. Nonostante la mancanza di esperienza diretta in ambito gestionale, Di Guardo ha dimostrato di avere le competenze e la fiducia necessarie per assumere una posizione di così grande responsabilità. La sua nomina non è soltanto una scelta emotiva, ma una decisione strategica per riportare stabilità e trasparenza all’interno delle società della figlia.

Un Modello Familiare di Successo

La scelta di Chiara Ferragni di affidare la gestione delle sue attività alla madre segue un modello già collaudato con successo dal suo ex marito Fedez. Sin dall’inizio della sua carriera, Fedez ha affidato la gestione delle sue società e del suo patrimonio alla madre, Annamaria Berrinzaghi, detta Tatiana. Questo modello familiare di gestione ha dimostrato di essere efficace nel mantenere il controllo e la fiducia nelle operazioni aziendali.

Ampie Deleghe e Poteri

Marina Di Guardo avrà un ruolo di grande rilievo nella gestione della holding. Le sue deleghe comprendono la facoltà di assumere e licenziare personale, sottoscrivere e revocare contratti, operare sui conti bancari, rappresentare la società in giudizio, nominare avvocati e svolgere pratiche fiscali. Questi poteri erano precedentemente nelle mani di Fabio Maria Damato, ma la necessità di una gestione più oculata e familiare ha portato alla sua sostituzione.

Un Futuro di Trasparenza e Crescita

Con l’entrata in società della madre, Chiara Ferragni punta a gestire in maniera più oculata le finanze e le collaborazioni delle sue società. Marina Di Guardo sarà responsabile della supervisione dell’andamento delle attività, del rispetto delle regole e della tutela della reputazione aziendale. Questo passaggio di testimone all’interno della famiglia rappresenta un tentativo di garantire una maggiore trasparenza e integrità nella gestione del patrimonio dell’influencer.

La Crisi del Caso Balocco

La nomina di Marina Di Guardo arriva in un momento in cui Chiara Ferragni deve affrontare la crisi derivante dal caso Balocco. Questo scandalo ha messo in evidenza alcune problematiche nella gestione delle sue attività, portando alla necessità di un cambiamento radicale. La scelta di affidare la gestione alla madre rappresenta un tentativo di rispondere a questa crisi in modo deciso e proattivo.

Il Ruolo di Fabio Maria Damato

Fabio Maria Damato, il precedente general manager, è stato coinvolto nell’inchiesta sul Pandoro Gate, il che ha ulteriormente compromesso la sua posizione all’interno della holding. Anche se ufficialmente sostituito solo di recente, sembra che Damato fosse già stato messo da parte da Chiara Ferragni ben prima di questa mossa ufficiale. La scelta di Marina Di Guardo come suo sostituto non è quindi una sorpresa totale, ma una decisione che riflette la volontà di Chiara di mantenere il controllo nelle mani di persone di fiducia.