La rosa della vendetta: quante puntate sono? Quando finisce

La rosa della vendetta è la nuova serie turca che inizia questa sera, venerdì 7 giugno, in prima serata su Canale 5. La serie si preannuncia un grande successo, al pari delle altre serie turche che in questi anni stanno appassionando milioni e milioni di telespettatori. Questa nuova serie si preannuncia che sarà molto seguita perché uno dei protagonisti è Murat Unalmis, il noto ed amato Demir Yaman della amatissima serie Terra Amara.

L’estate di Canale Cinque si colora delle amate serie tv turche, che da anni accompagnano l’ estate di Mediaset. A partire da venerdì 7 giugno 2024 in prima serata arriva la serie La rosa della vendetta, che si preannuncia un grande successo. Vediamo qui quante puntate sono, quando andranno in onda e qualche anticipazione sulla serie.

La rosa della vendetta: puntate, cast e anticipazioni

La rosa della vendetta è una serie televisiva turca che da questa sera, venerdì 7 giugno 2024, va in onda in prima serata su Canale 5. Le serie televisive turche sono oramai un grande classici delle reti Mediaset, da anni c’è questo sodalizio che appassiona milioni di telespettatori. Mentre per sabato 8 giugno 2024 è prevista la messa in onda del gran finale della serie cult Terra Amara, già è previsto l’ inizio di un nuovo successo.

“La rosa della vendetta” racconta la storia di un uomo di nome Gulcemal, la cui esistenza sembra guidata da un unico scopo: vendicarsi della madre che lo ha abbandonato, insieme alla sorella minore e al padre, per rifarsi una vita con un altro uomo. Questo abbandono portò il padre di Gulcemal a togliersi la vita, e in seguito Gulcemal, colmo di rabbia, uccise l’amante della madre.

Nel presente, Gulcemal è diventato un uomo potente e spietato. Nonostante la sua ricchezza, non è mai riuscito a superare il trauma del passato. Decide di tornare a Bursa, determinato a trovare sua madre. Cosa accadrà a Zafer, la madre di Gulcemal? Quali nuove sfide dovrà affrontare Gulcemal? L’incontro con la misteriosa Deva potrebbe stravolgere ogni cosa.

La serie è composta da 13 puntata di circa 130 minuti ciascuna, così è andata in onda in Turchia nel format di una unica stagione. Vediamo quale sarà la messa in onda in Italia: