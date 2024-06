Moglie picchia marito a sangue: ecco quello che è successo a Bolzano

Moglie picchia marito a sangue, questo è quanto accaduto nella giornata di oggi a Bolzano. L’ uomo è stato salvato da un vicino di casa che è intervenuto dopo aver sentito urla e tumulti in casa. L’ episodio di violenza domestica si è consumato in casa e a causa della lite tra i due coniugi sono state prontamente avvisate da un vicino sia le forze dell’ordine che l’ ambulanza.

Un episodio di violenza domestica che vede coinvolti una coppia di Bolzano si è verificato nella giornata di oggi. Sembrerebbe che la moglie abbia aggredito il marito in modo molto violento e che l’ uomo trasportato in ospedale abbia poi avuto una prognosi d circa 30 giorni. Vediamo qui cosa sia successo.

Moglie picchia marito a sangue: le notizie da Bolzano

Una donna di 40 anni pare sia stata fermata dalla polizia di Bolzano per aggressione domestica contro il marito. Gli agenti, avvisati da un vicino che aveva sentito i rumori di una violenta lite, pare siano intervenuti nell’abitazione della coppia, e che abbiano trovato l’uomo con ferite sanguinanti, graffi ed ematomi. Un’ambulanza pare sia stato trasportato l’uomo in ospedale, dove è stato ricoverato con una prognosi di trenta giorni.

Una pattuglia della polizia è stata chiamata urgentemente la scorsa sera nel quartiere di Oltrisarco, a Bolzano, a causa di una segnalazione di una violenta lite domestica tra una donna e un uomo. Dopo aver bussato insistentemente alla porta, gli agenti hanno visto un uomo comparire sull’ingresso con il volto coperto di sangue, graffi, ematomi, l’arcata dentale sanguinante e alcuni denti mancanti.

Dall’analisi della banca dati del ministero dell’Interno pare sia emerso che questo non era il primo intervento del genere nell’appartamento in cui vivono marito e moglie. In passato, infatti, erano già arrivate segnalazioni di liti violente tra i due coniugi.

Dopo l’intervento dell’ambulanza e dei sanitari, l’uomo vittima della violenza, un artigiano di 40 anni, pare sia stato portato al pronto soccorso e successivamente ricoverato all’Ospedale San Maurizio con una prognosi di 30 giorni.

La donna pare sia stata arrestata e il questore pare abbia emesso un ammonimento nei suoi confronti. Secondo il questore, questo caso “rafforza ulteriormente l’idea che le situazioni di criticità che affliggono la nostra società devono essere affrontate attraverso la collaborazione tra Istituzioni, Enti locali, Centri antiviolenza e Associazioni di volontariato. La Polizia,” ha affermato il questore, “è da sempre in prima linea, anche con progetti specifici, nel promuovere la consapevolezza e la comprensione del disvalore di tali atti, con l’obiettivo di aiutare le vittime a difendersi, a chiedere aiuto e a denunciare le violenze subite”.