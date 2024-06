Scantinato come b&b a Firenze: scoperto dalla Guardia di Finanza

Scantinato come b&b a Firenze, questa la scoperta cha fatto la Guardia di Finanza. In questi ultimi anni il centro di Firenze è stato letteralmente trasformato. La maggior parte delle persone che possiede un immobile nel centro del capoluogo toscano ha deciso di trasformato in una struttura ricettiva.

Il turismo che vede coinvolta la città di Firenze negli ultimi anni è più che triplicato. La città d’ arte è spesso scelta come meta turistica da turisti e visitatori sia stranieri che italiani. Per tale ragione negli ultimi anni le strutture ricettive come bed and breakfast e hotel si sono moltiplicate. Pare però che oggi la Guarda di Finanza abbia fatto una scoperta assorda, uno scantinato adibito come b&b. Vediamo qui cosa è accaduto.

Scantinato come b&b a Firenze: ecco cosa è successo

La Guardia di Finanza ha scoperto un bed and breakfast clandestino situato in uno scantinato in una delle vie più frequentate di Firenze. L’operazione rientra nei controlli del settore delle locazioni immobiliari, soprattutto nel centro storico, per identificare eventuali irregolarità.

Secondo le Fiamme Gialle, la struttura risultava essere “totalmente abusiva”, in quanto era stata ricavata all’interno di uno scantinato registrato come magazzino e privo dei requisiti di abitabilità.

Il gestore aveva convertito lo scantinato in un alloggio per turisti, installando una cucina e un bagno, e lo affittava in nero sulle principali piattaforme online di affitti brevi.

Oltre alla Guardia di Finanza, anche la polizia locale è intervenuta per verificare tutte le carenze in materia di sicurezza. L’immobile, umido e in condizioni igienico – sanitarie precarie, era privo di un impianto elettrico e di aerazione a norma. È emerso inoltre che l’ host non aveva comunicato la presenza degli ospiti alla Questura, violando gli obblighi previsti dal D.M. 7 gennaio 2013, e non aveva versato al Comune di Firenze l’imposta di soggiorno che richiedeva agli ospiti.

Il proprietario dell’immobile e l’ host sono stati segnalati per le violazioni commesse sia sul piano urbanistico che edilizio. Sono stati inoltre emessi verbali amministrativi per le violazioni delle normative di Pubblica Sicurezza e delle prescrizioni igienico-sanitarie.

Conclusi gli accertamenti, la Guardia di Finanza di Firenze ha contestato 30.000 euro di ricavi illeciti e 3.000 euro di imposta di soggiorno non versata.

Questo insomma è quello che pare abbia scoperto la Guardia di Finanza in una operazione di indagini coordinata dalla Procura di Firenze.