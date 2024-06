Firenze weekend: ecco cosa fare sabato 8 e domenica 9 giugno 2024

Firenze weekend, ecco cosa fare questo fine settimana sabato 8 e domenica 9 giugno a Firenze. La città capoluogo della Toscana è una delle mete più gettonate in tutti i periodi dell’anno e soprattutto quando c’è la bella stagione. Vediamo qui cosa è possibile fare e cosa c’è in programma questo fine settimana a Firenze.

Firenze weekend: ecco cosa fare in città

Il fine settimana fiorentino offre sempre molte possibilità e sempre molti sono i turisti che accorrono in zona per poter approfittare di quanto offre la città.

Al mercato europeo alle Cascine per la festa della Curva Fiesole, ma anche alle numerose sagre estive e agli imperdibili mercatini vintage. Questi e molti altri sono gli eventi da non perdere a Firenze e provincia questo weekend.

Mercato Europeo Dal 7 al 9 giugno 2024, Firenze ospiterà il Mercato Europeo alle Cascine, offrendo shopping, street food, enogastronomia e prodotti tipici. L’evento ricrea l’atmosfera di un mercato ricco di colori, suoni e profumi con oltre 50 stand europei e internazionali.

Creative Factory Sabato 8 giugno, a Firenze torna Creative Factory, l’urban market dedicato ad artigiani e makers. Un appuntamento mensile in una delle piazze storiche della città, ideale per chi cerca creazioni artigianali uniche e originali. Una vera vetrina della creatività.

Only Usato Market Domenica 9 giugno al Conventino Caffè Letterario si terrà l’Only Usato Market, un’opportunità per fare shopping tra capi second hand e vintage.

Spettacolo di beneficenza Direttamente dal Cile, lo street artist e mimo Karcocha, insieme all’equilibrista Payaso Loco e all’acrobata Bandie, saranno i protagonisti di Horizon of Sahara – Camaleonte Circus. Uno spettacolo di beneficenza a favore dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, organizzato dall’associazione Sahara 76.

Piazza Bartali in fiera Domenica 9 giugno in piazza Bartali si terrà Bartali in fiera, di fronte all’ingresso del centro commerciale Gavinana, offrendo un’altra occasione per fare shopping.

Ognissanti in festa Sabato 8 giugno, l’appuntamento con Ognissanti in Festa torna nell’omonima piazza. Una mostra mercato dedicata al collezionismo vintage e all’artigianato creativo, ideale per passeggiare tra oggetti curiosi e creativi di altre generazioni.

Sisters Cap ospiti speciali al Manduca Sabato 8 giugno 2024, le Sisters Cap saranno ospiti speciali al Manduca di Firenze. Le sorelle Floriana B. Capriati e Ilenia R. Capriati (Sisters Cap) sono dj e producer dal 2013, hanno suonato nei club top 100 di DJ Mag e all’estero in locali come Acquarius, Kalypso e Papaya in Croazia, Titos a Palma di Maiorca, Bees House e Playhouse in Cina, Pasha e Playboy Club in India. Le loro produzioni spaziano dalla house alla progressive house.