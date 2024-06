Quiz matematico geniale: quanto fa 6:2(1+2)? Solo il 2% lo sa risolvere

Affrontare i quiz di aritmetica può essere alquanto difficile, tanto che – nonostante la matematica sia una scienza esatta – online riescono sempre a provocare dibattiti accesi. Vediamo qui un quiz matematico geniale. Se avete un’idea di cosa stiamo parlando, sapete bene che basta davvero poco per scatenare discussioni infuocate tra gli utenti dei vari social network. Ma quindi, qual è questo quiz matematico così controverso da aver causato un vero e proprio scontro tra gli internauti? Andiamo a scoprirlo insieme.

Il quiz matematico geniale è un passatempo per molti. Molte persone amano mettersi alla prova e testare le proprie capacità cognitive e logiche per andare a determinare il proprio livello di logica matematica. In tal modo è anche possibile fare sfide tra amici che diventano poi divertenti e ricche di risate.

Quanto fa 6:2(1+2)? Il quiz matematico geniale che sta facendo impazzire il web

Tra i quiz matematici geniali c’ è sicuramente quello di “Quanto fa 6:2(1+2)”. Con questo quiz ci si mette alla prova ed il risultato esatto è solo uno, ma solo il 2% riesce a risolverlo nel modo corretto e riesce ad arrivare alla soluzione. La matematica comunque non è una opinione, ma non tutti conoscono le sue regole e le sue insidie. Vediamo qui come risolvere questo quiz rompicapo che è per pochi.

Procediamo con calma e partiamo dall’inizio. La nostra domanda è molto semplice, non ci sono numeri decimali, frazioni, esponenti, derivate o integrali. Si tratta solo di un semplice problema di aritmetica. La domanda è la seguente:

Quanto fa 6:2(1+2)?

A prima vista sembra facile, ma online ha creato una grande confusione. Molti sostengono che il risultato sia 9, mentre altri affermano che sia 1. Ma qual è la risposta corretta? Prima di cercarla, provate a rispondere voi stessi…

Per trovare la soluzione corretta, è importante ricordare l’ordine delle operazioni, seguendo tre semplici regole di aritmetica:

Le parentesi sono prioritarie su tutto. Moltiplicazioni e divisioni vengono prima di addizioni e sottrazioni. In base a queste regole, si procede da sinistra a destra.

La seconda regola significa che divisioni e moltiplicazioni devono essere risolte prima delle addizioni e sottrazioni. In questo caso, però, l’addizione è all’interno delle parentesi, quindi va risolta per prima. Seguiamo tutti i passaggi:

6:2(1+2) =

= 6:2(3) =

= 3(3) =

= 9

Pertanto, il risultato corretto è 9, non 1. Chi ottiene quest’ultimo risultato generalmente sbaglia, operando linearmente da destra a sinistra.