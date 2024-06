Quiz matematica per geni: solo pochi riescono a risolverlo, e tu?

Quiz matematica per geni, ci sono alcuni rompicapi che pochissimi riescono a risolvere e tu riesci? Vuoi mettere alla prova le tue capacità e le tua abilità logiche? Un test matematico sta diventando virale sul web, mettendo alla prova numerosi utenti. La sua complessità ha spinto moltissime persone a cercare di risolverlo, ma molti lo trovano estremamente impegnativo. Questo è uno di quei test geniali che solo in pochissimi riescono a risolvere.

Numerose persone stanno dedicando notti insonni per arrivare alla soluzione di questo enigma matematico, pensato per mettere alla prova le capacità intellettive di chiunque vi si sottoponga. Il test mette alla prova sia le capacità intellettive che logiche e i ragionamenti per giungere alla soluzione sono molteplici.

Quiz matematica per geni: ecco qui un test difficile da risolvere

Chi riesce a trovare la soluzione dimostra una notevole intelligenza. In realtà, il test ha due soluzioni diverse, ottenibili tramite due procedimenti distinti. Chi è in grado di applicare entrambe le soluzioni dimostra una straordinaria capacità di ragionamento e probabilmente un quoziente intellettivo superiore alla media. Risolvere questo quiz di matematica non è facile ed i ragionamenti da fare sono molteplici e vari.

Per mettervi alla prova, osservate l’immagine e sviluppate i calcoli. Tra le cifre compare il segno dell’addizione, suggerendo di sommare i numeri. Tuttavia, la soluzione potrebbe essere più complessa di quanto sembri. Già dalla prima riga, si nota una discrepanza con la successiva.

Nella seconda riga, la somma di 5+2 dovrebbe dare 7, ma nel test il risultato è 12, indicando che c’è qualcosa di non immediatamente evidente. Sta a voi scoprire di cosa si tratta. Prendetevi tutto il tempo necessario. Se trovate uno o entrambi i risultati in pochi minuti, è probabile che abbiate un’intelligenza superiore. Ecco le due soluzioni al rompicapo che sta impazzando sul web.

La prima soluzione consiste nel sostituire il segno dell’addizione con quello della moltiplicazione e poi sommare i risultati ottenuti progressivamente, portando a un risultato finale di 96. La seconda soluzione prevede di sommare il risultato della linea precedente con quello della linea corrente, ottenendo così un risultato di 40.

I quiz di matematica spesso riescono a mettere in crisi anche le persone più ferrate e più esperte di rompicapi di logica. Qual è la soluzione corretta? Entrambe lo sono. Se riuscite a trovare entrambe, significa che il vostro intuito vi porta a esplorare tutte le possibilità senza accontentarvi della prima risposta.