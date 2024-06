Silvio Berlusconi un anno dopo: figli, speciale, Milan, età, moglie

Silvio Berlusconi Un anno dopo è uno speciale che va in onda questa sera, mercoledì 12 giugno 2024, a reti unificate su Rete 4, Canale 5 e Italia Uno per ricordare ad un anno dalla sua morte Silvio Berlusconi. Scopriamo qui qualcosa in più sull’ ex Premier, sulla sua vita privata e sulla sua ascesa.

Silvio Berlusconi Un anno dopo: tutto su di lui

L’ex premier aveva 86 anni ed era ricoverato da giorni, ufficialmente per accertamenti legati alla leucemia mielomonocitica di cui soffriva. La notizia della morte fece il giro del mondo, attraversò il mondo del calcio, della televisione, dello spettacolo. Oltre alla politica, che il Cavaliere ha segnato fondando Forza Italia 30 anni fa e guidando il governo quattro volte. Dodici mesi dopo, superato lo smarrimento iniziale nel suo partito e soprattutto la diaspora temuta dai più, FI “viva e vegeta” (nelle parole del segretario Antonio Tajani) dedica a lui quel 10% sfiorato alle Europee. E dimostra a tutti che il partito regge e guarda avanti anche senza Silvio.

Silvio Berlusconi è stato un imprenditore e politico italiano, nato il 29 settembre 1936 a Milano e deceduto il 12 giugno 2023. Fondatore e leader del partito politico Forza Italia, Berlusconi ha ricoperto la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri per quattro mandati: dal 1994 al 1995, dal 2001 al 2006 e dal 2008 al 2011. Oltre alla politica, è stato un potente magnate dei media, essendo il fondatore di Mediaset, una delle principali reti televisive private italiane.

La vita privata di Berlusconi è stata altrettanto ricca di eventi e spesso sotto i riflettori. È stato sposato due volte. La sua prima moglie è stata Carla Elvira Lucia Dall’Oglio, con cui si è sposato nel 1965 e da cui ha divorziato nel 1985. Da questo matrimonio sono nati due figli: Maria Elvira, detta Marina, nata nel 1966, che è diventata presidente di Fininvest e di Mondadori, e Pier Silvio, nato nel 1969, vicepresidente di Mediaset.

Nel 1990, Berlusconi ha sposato Veronica Lario (al secolo Miriam Bartolini), attrice di teatro, da cui ha avuto tre figli: Barbara, nata nel 1984, che ha ricoperto diversi ruoli dirigenziali nelle aziende di famiglia, Eleonora, nata nel 1986, e Luigi, nato nel 1988, entrambi coinvolti negli affari di famiglia. Questo matrimonio è finito con una separazione nel 2009 e un divorzio ufficializzato nel 2014.

Oltre alle sue attività imprenditoriali e politiche, Berlusconi è stato noto per la sua passione per il calcio, essendo stato proprietario del Milan dal 1986 al 2017, periodo durante il quale la squadra ha vinto numerosi trofei nazionali e internazionali.

La vita di Berlusconi è stata caratterizzata da controversie legali e scandali, inclusi processi per corruzione e scandali legati alla sua vita privata. Nonostante questo, è rimasto una figura centrale nella politica e nella società italiana per decenni, influenzando profondamente il panorama politico ed economico del paese.