Enigma mucca: in pochi riescono a risolverlo perché è assurdo – Tu riesci?

Enigma mucca, è assurdo da risolvere e solo in pochi ci riescono. Se c’è una cosa che la ricerca ha dimostrato con certezza nel corso degli anni, è che l’allenamento mentale attraverso enigmi complessi può davvero migliorare il livello di intelligenza e prevenire il deterioramento cognitivo.

Sembra proprio che le illusioni ottiche e i rompicapi siano delle vere e proprie palestre per il nostro cervello, offrendo interessanti spunti sul funzionamento della mente umana. Per questo motivo, anche i quiz che ci sembrano strani, se sfidano le nostre capacità logiche e matematiche, sono esattamente ciò di cui il nostro cervello ha bisogno. Pronti per la sfida di oggi?

Enigma mucca: così difficile, tu riesci a risolverlo?

Procediamo con ordine e partiamo dall’inizio. Recentemente, sui social è apparso un enigma che ha sconcertato molti partecipanti, nonostante si tratti di un problema matematico apparentemente semplice. Questo rompicapo riguarda una mucca e ha attirato l’attenzione per la sua natura giudicata “troppo strana” da numerosi utenti di varie piattaforme. La stranezza dell’enigma ha portato a interpretazioni diverse, dando vita a un acceso dibattito online che ha coinvolto molte persone. Ma di quale enigma si tratta? E qual è la soluzione?

L’enigma della mucca: è davvero “troppo strano” per risolverlo?

Il problema è questo: un uomo compra una mucca per 800 dollari e la vende per 1000 dollari. Poi ricompra la stessa mucca per 1100 dollari e la rivende per 1300 dollari. La domanda è: quanto ha guadagnato l’uomo?

Le risposte su X (precedentemente noto come Twitter) sono state varie, rendendo questo enigma un vero mistero della rete. Alcuni utenti hanno ipotizzato che l’uomo avesse guadagnato 100, 200 o 300 dollari, mentre altri hanno cercato di analizzare le sue decisioni finanziarie nei diversi passaggi del quiz. Un commento ironico ha persino definito l’uomo un “vero trader” per le sue operazioni.

Provate a dare anche voi una risposta, senza guardare le soluzioni riportate di seguito.

La soluzione all’enigma strano della mucca

La soluzione a questo enigma “strano” è in realtà più semplice di quanto sembri: l’uomo ha guadagnato 400 dollari.

Vediamo come.

Dopo aver speso inizialmente 800 dollari per acquistare la mucca, l’uomo non aveva guadagnato nulla, risultando con un saldo di -800 dollari. Tuttavia, vendendo la mucca successivamente per 1000 dollari, ha realizzato un profitto di 200 dollari (1000 – 800 = 200). Nel passaggio successivo, acquistando nuovamente la mucca per 1100 dollari, ha subito una perdita di 900 dollari (200 – 1100 = -900). Infine, vendendo la mucca per 1300 dollari, ha ottenuto un profitto totale di 400 dollari (-900 + 1300 = 400).

I conti tornano?