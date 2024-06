Firenze, arrestato 60enne per violenza sessuale. Come ben sappiamo, il mondo della moda è molto vasto ed entrarci non è per niente facile. Con tali premesse, purtroppo, ci sono persone che si approfittano delle speranze e delle aspirazioni altrui. Così facendo arrivano a commettere anche gravi reati, come le violenze sessuali. Vediamo cosa è accaduto a Firenze:

A Firenze, un uomo 60enne titolare di un’agenzia di casting, avrebbe abusato di una giovane donna recatasi da lui in quanto aspirante modella. L’uomo, a quanto pare, avrebbe fatto leva sulle speranze della giovane, obbligandola ad avere un rapporto sessuale con lui. Ecco tutti i dettagli relativi all’accaduto:

Stando alle prime ricostruzioni del caso, sembrerebbe che l’aggressore di questa vicenda sia un uomo di circa 60 anni di origini fiorentine. La vittima, invece, pare sia stata una ragazza aspirante lavoratrice nel mondo della moda, nel ruolo di modella.

In base alle informazioni rinvenute, pare che il 60enne fosse il titolare di un’agenzia che si occuperebbe di casting. All’interno della sua attività, sita a Firenze, avrebbe approfittato sessualmente della giovane, facendo leva sulle sue speranze di diventare modella.

Attirata la ragazza con la scusa di realizzare per lei dei book fotografici, sembra che l’uomo abbia pianificato vari modi per restare soli. Una volta riuscito a creare perfettamente tale situazione, avrebbe abusato di lei.

In particolare, sembra che abbia colto di sorpresa la giovane con dei gesti rapidi, infidi ed ambigui. Facendo, inoltre, leva sull’aspetto psicologico della ragazza, a quel punto l’avrebbe costretta ad avere dei rapporti sessuali con lui, nonostante non gli abbia dato il consenso.

Da quel che è rinvenuto, sembra che la giovane donna abbia denunciato l’accaduto all’inizio di quest’anno, nel gennaio del 2024. A quel punto, sarebbero partite le indagini da parte dei militari per verificare quanto dichiarato dalla giovane e procedere con l’arresto.

Le indagini suddette, alle quali pare che abbiano preso parte anche i Carabinieri di Firenze, sembra che siano state condotte perlopiù dal nucleo investigativo della città di Roma. Sarebbe risultato che il 60enne fosse già indagato dai carabinieri. I motivi, a quanto pare, sarebbero stati sempre gli stessi: violenze sessuali nei confronti di altre aspiranti modelle.