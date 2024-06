Cugine scomparse Firenze: trovate a Roma le due ragazze di 6 e 18 anni

Cugine scomparse da Firenze, sono state ritrovate a molti chilometri da casa nella giornata di sabato 15 giugno. Vediamo qui cosa è accaduto e quale motivo ha portato le due cugine ad essere lontane da casa loro.

Nella giornata di venerdì sera è stato l’ allarme di due cugine scomparse dalla città di Firenze. Le due cugine scomparse da Firenze hanno 6 e 18 anni, questa la notizia diffusa. Sono proseguite ore di ansia e preoccupazione fino ad un buon epilogo nella giornata successiva. Ecco cosa pare sia accaduto.

Cugine scomparse Firenze: ritrovate a Roma – Cosa è successo

Ore di apprensione per due cugine, di cui una minorenne, scomparse da Firenze da venerdì 14 giugno. Finalmente, nel tardo pomeriggio di oggi, la svolta positiva: le due ragazze sono state ritrovate a Roma e stanno bene. Erano sparite senza lasciare tracce nella serata di venerdì 14 giugno.

La città era in grande allarme. La prefettura aveva attivato il protocollo previsto per la ricerca di persone scomparse.

Le due cugine si trovavano nella casa della nonna, nella zona di Firenze Peretola. Si erano allontanate durante un momento di assenza della nonna. Un ampio schieramento di forze era stato mobilitato per ritrovare le due giovani. Le loro foto erano state condivise anche su alcuni gruppi Facebook di Firenze.

Le due cugine erano partite dalla stazione di Firenze alle 21:50 e sono arrivate a Roma Termini nella tarda serata di ieri. Secondo quanto riportato sembrerebbe che le due giovani avrebbero raccontato alla persona che le ha notate e ha successivamente allertato le forze dell’ordine, di essere fuggite a causa di “maltrattamenti in famiglia”.

Fortunatamente, il finale è stato positivo: le due cugine sono state trovate a Roma. Il loro ritrovamento è stato possibile grazie alla segnalazione di un cittadino che le ha riconosciute e ha informato le autorità. Le due cugine scomparse da Firenze sarebbero dunque state riconosciute da alcune persone nella capitale, grazie alle numerose foto diffuse sui giornali e attraverso i telegiornali. Allertate poi le forse dell’ ordine le due cugine sarebbe state rintracciate e portate in caserma.

Al momento del ritrovamento le due ragazze sono state ritrovate in buone condizioni e avrebbero poi parlato con i Carabinieri per raccontare l’ accaduto.

Fortunatamente l’ epilogo di questa vicenda è stato positivo grazie al ritrovamento nel giro di circa 24 ore delle due giovani.