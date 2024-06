Fratelli uccisi: duplice omicidio nel napoletano – Ecco cosa è successo

Fratelli uccisi, Duplice omicidio nel napoletano, due fratelli sono stati ucciso e trovati insieme. Entrambi i giovani sono incensurati e sono stati trovati morti a colpi di arma da fuoco. I loro corpi sono stati trovati nella giornata di ieri, sabato 15 giugno 2024. I due fratelli sembrano essere incensurati ed al momento c’è un fermo ai danni di un operaio di 53 anni che sembrerebbe essere anche lui incensurato.

Le ragioni che potrebbero nascondere dietro l’ omicidio sono molteplici ed al momento gli inquirenti stanno indagando a tutto campo. Tra le ipotesi che sono state avanzate c’è sia quella di un delitto di impeto che potrebbe essere stato causato per ragioni di viabilità, sia un delitto calcolato sia un delitto determinato da un movente economico, che potrebbe essere la motivazione più accreditata.

Il duplice omicidio è avvenuto tra Orta di Atella, in provincia di Caserta, e Succivo, nella località Astragata. Marco e Claudio Marrandino erano a bordo di una BMW bianca, mentre l’operaio di 53 anni, sospettato del delitto, si trovava nella sua vettura. Secondo alcuni testimoni, tra i tre sarebbe scoppiata una lite. Il primo dei due fratelli è stato ucciso all’interno dell’auto, mentre Claudio Marrandino ha tentato di fuggire, ma è stato colpito mortalmente fuori dal veicolo. I corpi dei due fratelli sono stati trovati dai Carabinieri di pattuglia nella zona, i quali hanno udito gli spari. I militari hanno anche visto l’assassino fuggire e sono riusciti a intercettarlo e fermarlo poco dopo. I carabinieri di Marcianise e del comando provinciale di Caserta, sotto la guida del colonnello Manuel Scarso, stanno lavorando per ricostruire l’accaduto. Al momento, è esclusa l’ipotesi di un agguato di camorra.

Le vittime, Marco e Claudio Marrandino, rispettivamente di 40 e 29 anni, erano molto conosciute a Cesa, loro città natale. Marco Marrandino, avvocato, aveva in passato ricoperto il ruolo di presidente del Consiglio comunale, eletto con una lista civica, mentre il fratello Claudio era un imprenditore nel settore edile.

Il movente del duplice omicidio avvenuto ieri nel Casertano, in cui i fratelli Marco e Claudio Marrandino, di 40 e 29 anni, sono stati uccisi in una sparatoria, sembra essere legato a dissidi economici. I due fratelli, entrambi senza precedenti penali e originari di Cesa, sono morti dopo essere stati colpiti da diversi colpi di pistola sparati, secondo le prime ricostruzioni, da un operaio di 53 anni, anch’egli senza precedenti. Si stanno considerando anche altre ipotesi, come una reazione impulsiva dovuta a questioni di viabilità o un delitto premeditato, ma il movente economico appare al momento il più plausibile.