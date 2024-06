Quiz per veri geni: in pochissimi riescono a risolverlo, neanche alla NASA

Quiz per veni geni neanche alla NASA riescono a risolverlo. Il problema della polvere lunare è di grande importanza e suscita molti dibattiti.

I migliori esperti della NASA sono così perplessi dal problema della polvere lunare che sono disposti a offrire 5.000 sterline (circa 5.600 euro) agli studenti per cercare una soluzione. Nel 2025, la NASA lancerà una nuova missione con equipaggio verso la Luna, denominata Artemis III, che sarà storica perché includerà una donna tra gli astronauti. Per questa missione sono state progettate nuove tute spaziali che permetteranno all’equipaggio di sopravvivere più a lungo rispetto al passato. Tuttavia, la polvere lunare rappresenta un problema significativo. Per affrontarlo, la NASA ha indetto la Human Lander Challenge, cercando aiuto per trovare una soluzione.

Ashley Korzun del Langley Research Center della NASA a Hampton, Virginia, ha dichiarato: “La Luna è coperta da un materiale granulare e roccioso chiamato regolite, che può essere sollevato dalla superficie dai motori a razzo durante le fasi di atterraggio e decollo. Comprendere e mitigare questi effetti è una sfida fondamentale per la NASA per garantire un accesso sicuro alla superficie lunare. La polvere lunare, oltre a complicare l’atterraggio, può anche danneggiare altre risorse che la NASA intende stabilire sulla superficie, come habitat, sistemi di mobilità, esperimenti scientifici e altre infrastrutture critiche”.

Il nuovo concorso è rivolto a studenti universitari e laureati di college e università statunitensi. Tra i partecipanti, 12 squadre si sfideranno in un evento speciale nel giugno 2024, ricevendo circa 5.000 sterline per produrre un “documento tecnico e qualsiasi modello o prototipo di design associato da presentare in una revisione competitiva del design a un panel della NASA e esperti in materia del settore”, ha riferito la NASA al DailyStar.

La squadra vincente riceverà circa 8.000 sterline, la seconda classificata 3.500 sterline e la terza 2.000 sterline. Lisa Watson-Morgan, responsabile dei sistemi di atterraggio umano presso il Marshall Space Flight Center della NASA a Huntsville, Alabama, ha affermato: “Il nostro obiettivo è avere una capacità di atterraggio lunare che permetta agli astronauti di viaggiare sulla superficie della Luna e tornare in sicurezza su una base regolare. Gestire la polvere sollevata dai lander lunari è una priorità assoluta, quindi questa è una grande opportunità per gli studenti di collaborare con la NASA”.