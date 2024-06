Maturità 2024, ecco quali sono le possibili tracce della prima prova di italiano

Maturità 2024, è molto vicina e sale l’ ansia e l’attesa per la prima prima. Oggi è 18 giugno ed è quindi il giorno in cui si celebra la famosissima “Notte prima degli esami”. Tale momento è tendenzialmente epico nella vita di tutti, e generalmente resta un ricordo per tutta la vita.

Nella giornata di domani, mercoledì 19 giugno 2024, si da inizio alla maturità 2024 con la storica prima prova di italiano che è comune per tutti gli indirizzi. Ogni anno si prova ad indovinare quali sono le possibili tracce della prova. Vediamo qui quali sono le più probabili per la maturità di questi anni.

Maturità 2024: ecco le possibili tracce della prova di italiano

Tutto è pronto per gli esami di maturità, che inizieranno mercoledì 19 giugno alle 8:30 con la prima prova, comune a tutti gli studenti. Tra le possibili tracce si citano l’anniversario dell’omicidio di Giacomo Matteotti, il 150° anniversario della nascita di Guglielmo Marconi e il 120° anniversario della nascita di Robert Oppenheimer. Gli studenti ritengono che anche un approfondimento sui cambiamenti climatici e le nuove frontiere dell’intelligenza artificiale potrebbero ispirare i commissari ministeriali. Gli autori più probabili includono Luigi Pirandello, Gabriele D’Annunzio, Alessandro Manzoni e Giuseppe Ungaretti. Tra le ricorrenze storiche, spiccano la Prima Guerra Mondiale e lo sbarco in Normandia.

Gli esami di maturità quest’anno coinvolgeranno 526.317 studenti, che verranno valutati da 14.072 commissioni, per un totale di 28.038 classi. Dal lunedì successivo inizieranno i colloqui; le commissioni ascolteranno 5 candidati al giorno. Tuttavia, per alcuni studenti, l’inizio degli orali potrebbe essere posticipato a causa dei ballottaggi delle elezioni.

La prima prova verifica sia la padronanza della lingua italiana sia le competenze espressive, logiche, linguistiche e critiche degli studenti. La prova ha una durata massima di 6 ore. Il ministero propone, per tutti gli indirizzi di studio, 7 tracce che coprono gli ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico e sociale.

Tra gli autori più richiesti figurano Luigi Pirandello, Gabriele D’Annunzio, Alessandro Manzoni e Giuseppe Ungaretti. Tra le ricorrenze storiche, la Prima Guerra Mondiale è particolarmente rilevante, ma anche lo sbarco in Normandia è molto considerato. Per quanto riguarda le questioni di attualità, il conflitto israelo-palestinese, la guerra in Ucraina e i 20 anni di Facebook, insieme a tutto ciò che riguarda i social network e la violenza di genere, sono tra i temi più gettonati.