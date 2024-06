Italiano maturità 2024, ecco le tracce della prima prova degli esami di stato di quest’ anno. Oggi, mercoledì 19 giugno 2024, prendono il via gli esami di maturità per tutti i liceali del nostro paese. Ogni anno quello della maturità un momento molto atteso, carica di ansia e di attese. Vediamo qui le tracce uscite e create dal Ministero per quest’anno scolastico.

L’esame di maturità è una tappa fondamentale nel sistema educativo italiano, segnando la conclusione del ciclo di studi delle scuole superiori. Solitamente si svolge nel mese di giugno e consiste in diverse prove: una prova scritta di italiano, una seconda prova scritta specifica per l’indirizzo di studi e un colloquio orale.

Italiano maturità 2024: ecco le tracce della prima prova del 19 giugno

L’esame valuta le competenze acquisite dagli studenti nel corso degli anni, sia in termini di conoscenze teoriche sia di capacità critiche e analitiche. Superare l’esame di maturità è necessario per ottenere il diploma e accedere all’università o al mondo del lavoro. La preparazione per questo esame è intensa e richiede impegno e dedizione, rappresentando un momento di grande importanza nella vita di ogni studente italiano.

Come ogni anno, il toto-prima prova è immancabile: il borsino delle tracce presunte per la maturità viene elaborato da Skuola.net con il contributo di 1.500 maturandi, ma la verità si saprà solo il giorno dell’esame. Per quanto riguarda gli autori di prosa dell’Ottocento, il più gettonato è Gabriele d’Annunzio con il 42% delle preferenze, seguito da Giovanni Verga (32%) e Alessandro Manzoni (16%). Per il Novecento, Luigi Pirandello è il favorito con il 34%, seguito da Italo Svevo (22%) e Italo Calvino (17%).

Per l’analisi del testo poetico, Giuseppe Ungaretti è in cima con il 25%, seguito da Eugenio Montale (14%) e Giovanni Pascoli (12%). Per quanto riguarda il testo argomentativo, le ricorrenze storiche influenzano molto le previsioni: il centenario del delitto Matteotti è quotato al 33%, seguito dai 110 anni dallo scoppio della Grande Guerra (12%) e dagli 80 anni dello sbarco in Normandia (10%). Se la ricorrenza riguarda un personaggio storico, il 30% degli intervistati si aspetta Robert Oppenheimer (a 120 anni dalla nascita), seguito da Vladimir Lenin (morto 100 anni fa) con il 20%, e poi Guglielmo Marconi e Franz Kafka, entrambi al 10%. Per quanto riguarda l’attualità, i temi più probabili sono l’intelligenza artificiale (24%), il conflitto israelo-palestinese (21%) e la violenza sulle donne e la parità di genere (18%)