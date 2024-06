Vasco Rossi Firenze in tour: ecco le date e quando escono i biglietti

Vasco Rossi Firenze in tour è ufficiale. Il cantante ha ufficializzato le date del suo prossimo tour che toccherà anche la città di Firenze. Le date in cui Vasco Rossi sarà a Firenze sono il 5 e 6 giugno 2025 alla Visarno Arena. L’ annuncio ha già creato grande attesa e trepidazione.

Il cantautore è da sempre molto amato ed ogni volta che i suoi concerti si sono tenuti a Firenze c’è sempre stata una risposta più che positiva da parte del pubblico, che è accorsa sempre numeroso ad assistere allo spettacolo.

Vasco Rossi Firenze: ecco le date del tour e i biglietti

Vasco Rossi a Firenze: il cantautore torna in concerto a Firenze a tre anni di distanza dall’ ultimo tour. A dare l’ annuncio è stato stesso lui attraverso i suoi canali social. Vasco Rossi ha scritto un post su Instagram in cui ha dato annuncio delle date del tour che toccheranno la città di Firenze. I concerti sono in programma il 5 e il 6 giugno 2025 alla Visarno Arena.

Il Vasco Live 2025 prevede date i tutta Italia, ecco qui le date in cui il cantautore si esibirà il prossimo anno:

31 maggio e 1 giugno: sarà a TORINO allo Stadio Olimpico

5 e 6 giugno: sarà a FIRENZE alla Visarno Arena

11 e 12 giugno: sarà a BOLOGNA allo Stadio Dall’ Ara

16 e 17 giugno: sarà a NAPOLI allo Stadio Diego Armando Maradona

21 e 22 giugno: sarà a MESSINA allo Stadio San Filippo

27 e 28 giugno sarà a ROMA allo Stadio Olimpico

L’ acquisto dei biglietti sarà presto disponibile.

Vasco Rossi è un cantautore e rocker italiano, nato il 7 febbraio 1952 a Zocca, Modena. Conosciuto come “Il Blasco,” è una delle figure più influenti e iconiche della musica italiana. Ha iniziato la sua carriera negli anni ’70, raggiungendo il successo con brani come “Albachiara,” “Siamo solo noi” e “Vita spericolata.” Le sue canzoni, spesso caratterizzate da testi ribelli e provocatori, hanno catturato l’immaginazione di generazioni di fan. Rossi è noto per i suoi concerti energici e spettacolari, che attirano migliaia di spettatori. La sua carriera longeva e la sua autenticità lo rendono una leggenda della musica rock italiana. Il prossimo anno il cantautore torna con un imperdibile tour che toccherà molte città italiani. L’ evento è già molto atteso.