Come allontanare lucertole dal giardino: ecco il metodo infallibile che non conosci

Come allontanare lucertole dal giardino, questi animali sono presenti in quasi tutti i giardini e molte persone sono infastidite o spaventate dalla loro presenza. In alcuni casi si rende necessario allontanare le lucertole dal giardino, vediamo come. Qui ti indicheremo un metodo che non conosci che le farà sparire in modo definitivo.

Le lucertole sono presenti in quasi tutti i giardini e generalmente sono attratte da alcuni spazi in particolare. Innanzitutto le lucertole amano il caldo e i luoghi che sono per lo più soleggiati. Inoltre mangiano insetti e quindi nei giardini in cui ci sono più piante e più insetti le lucertole trovano il loro ambiente ideale.

Come allontanare lucertole dal giardino: ecco un metodo infallibile

Le lucertole abitano e popolano i giardini e gli spazi esterni, vediamo qui quali sono metodi migliori per tenerle lontane. Molte persone sono spaventate ed infastidite dalla presenza di questi animali.

Il primo passo da fare per provare ad allontanare le lucertole dal proprio giardino è quello di provare a creare delle aree di ombra. Le lucertole amano il sole e quindi quando si creano zone di ombra con piante o strutture loro si sentiranno meno attratte proprio perché manca il sole. Un altro aspetto da curare è quello che riguarda gli insetti. Le lucertole si nutrono principalmente di insetti e quindi se andiamo a ridurre il numero di insetti presenti nel nostro giardino di conseguenza esse si terranno lontane. Per allontanare gli insetti si possono utilizzare pesticidi naturali come l’ olio di neem, oppure si possono mettere in giardino piante come la lavanda e la menta che sono utili a respingere gli insetti.

Un altro metodo che è utile per prendersi cura del proprio giardino e per allontanare le lucertole è quello di utilizzare dei repellenti. In commercio ci sono dei repellenti molto efficaci. Alcuni di essi utilizzano ingredienti naturali come aglio e olio di castoro per provare ad allontanare le lucertole. Ed allora il trucco consiste nello spruzzare questo repellente intorno al giardino o alla aree in cui le lucertole sono più presenti.

Altro metodo che può essere molto utile è quello di creare delle barriere fisiche per provare a bloccare l’ accesso al giardino alle lucertole. Ad ogni modo è di fondamentale importanza ricordare che questi animali sono innocui e hanno grandi benefici per l’ intero ecosistema. Inoltre ti aiutano a tenere lontane le zanzare ed i ragni.