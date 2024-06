Ballottaggio comunali Firenze affluenza, guida al voto – Ecco tutti gli aggiornamenti

Ballottaggio comunali Firenze affluenza – Nella giornata di oggi e di domani, domenica 23 giugno e lunedì 24 giugno 24 molti comuni sono impegnati con le elezioni ed i ballottaggi delle elezioni comunali. Dopo il risultato elettorale di inizio giugno la maggior parte dei comuni impegnati nel voto sono stati costretti al ballottaggio.

Vediamo qui qual è stata l’ affluenza elettorale alle ore 12 nel Comune di Firenze. In questa tornata elettorale ci sono nuove alleanze e nuovi accorpamenti, vediamo dopo anche la guida al voto.

Ballottaggio comunali Firenze affluenza: ecco qui tutto quello che c’è da sapere

Affluenza alle urne nei comuni al ballottaggio nella provincia di Firenze. È importante notare che in questa occasione si vota solo per il Comune, mentre nel turno precedente si votava anche per le Elezioni Europee e, a Firenze, anche per i Quartieri. Le comunicazioni sull’affluenza al primo turno sono state diffuse sabato alle ore 23:00 (I), e domenica alle ore 12:00 (II), 19:00 (III) e 23:00 (definitiva).

Firenze – Domenica 23 giugno ore 12 – Affluenza pari a 12,17%

Borgo San Lorenzo – Domenica 23 giugno ore 12 – Affluenza pari a 13,05%

Calenzano – Domenica 23 giugno ore 12 – Affluenza pari a 11,92%

Empoli – Domenica 23 giugno ore 12 – Affluenza pari a 10,63%

Figliene e Incisa Valdarno Domenica 23 giugno ore 12 – Affluenza pari a 11,38%

Firenze Domenica 23 giugno ore 12 – Affluenza pari a 12,45%

Signa Domenica 23 giugno ore 12 – Affluenza pari a 10,91%

Per poter votare, ogni elettore deve presentare la tessera elettorale e un documento di riconoscimento, come la carta d’identità, la patente o il passaporto. Pertanto, chi non possiede uno di questi documenti deve procurarselo in tempo utile.

A Firenze sono stati organizzati orari straordinari di apertura per l’Ufficio Elettorale e i Punti Anagrafici. L’Ufficio Elettorale situato in viale Guidoni 174 sarà aperto senza necessità di prenotazione per il rilascio delle tessere elettorali nei seguenti orari:

Sabato 22 giugno dalle 8:30 alle 18:00

Domenica 23 giugno dalle 7:00 alle 23:00

Lunedì 24 giugno dalle 7:00 alle 15:00

Le operazioni di insediamento del seggio, composto da presidenti, scrutatori e segretari, inizieranno sabato 22 giugno alle 16 presso lo stesso edificio utilizzato per il primo turno. Le votazioni si terranno domenica 23 giugno dalle 7:00 alle 23:00 e lunedì 24 giugno dalle 7:00 alle 15:00. Al termine delle votazioni, si procederà con lo scrutinio delle schede.