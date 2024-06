Branko ritorna come di consueto anche in questa nuova settimana potenzialmente ricchissima di novità, dal 24 al 30 sono pronte le nuove previsioni legate agli eventi uniti all’oroscopo di questa parte di giugno 2024.

Oroscopo Branko settimana dal 24 al 30 giugno 2024: previsioni per tutti i segni

Ariete – Ritornerà un po’ di insicurezza, però mista ad una nuova considerazione di se. Settimana da dedicare principalmente a se stessi, senza la paura di apparire egoisti.

Toro – Diversità di pensiero potrà creare, come effetto, un po’ di discordanza con altri individui. Toro potrebbe avere la sensazione di trovarsi da solo, ma terminerà entro giovedì.

Gemelli – Progressi significativi in vista, che però coinvolgeranno personalità anche molto diverse rispetto al Gemelli. Questa mancanza di esclusività potrebbe apparire poco interessante.

Cancro – Interessante il suo intuito che apparentemente non sarà immediatamente utile. Basterà misurare soppesare bene le parole per riscontrare una efficacia non comune.

Leone – Abbastanza ferrato da poter capire concetti anche abbastanza complessi,

Vergine – Poco incentivato a cambiare idea, quindi sarà più volte portato a dover fare tutto questo da solo. Condizione che può anche migliorarne l’umore.

Bilancia – Differenti condizioni umorali influenzeranno parecchio la gestione caratteriale del Bilancia che è abbastanza interessato a trovare la calma. Periodo non esaltante.

Scorpione – Calo di energie quasi immediate, ma ci saranno da attendersi anche varie novità che potranno avere un ruolo rilevante.

Sagittario – Concettualmente parlando potrà sentirsi solo, Mercurio però lo porterà a ragionare in modo diverso dal solito a seguito di un evento abbastanza impattante.

Capricorno – Portato al successo in amore, seppur in maniera quasi attesa dopo qualche periodo non così prolifico, il Capricorno potrà ricordarsi del buono che ha fatto.

Acquario – Non dovrà agire in base a cosa pensa ora, soprattutto tra gli amici. Al contrario l’adattabilità dell’Acquario dovrà essere molto legata al momento.

Pesci – Un rimprovero specifico potrà fargli male…ma sarà comunque estremamente utile per crescere. Settimana prolifica senza eccedere nello stress.