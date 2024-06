Nuova settimana in vista per questa fase finale di giugno 2024, in particolare i giorni dal 24 al 30 giugno 2024, da parte di Paolo Fox. Novità e condizioni da valutare per tutti e 12 i segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox settimana dal 24 al 30 giugno 2024: previsioni per tutti i segni

Ariete – Significativo sarà il suo nuovo modo di approcciarsi alle personalità che conoscerà nel corso dei primi giorni della settimana. Ma niente è ancora deciso.

Toro – Fasciarsi la testa prima di essersela rotta è un po’ un modo per mettere le mani avanti. Ma la settimana sarà abbastanza tranquilla sotto ogni punto di vista.

Gemelli – Novità da aspettarsi in amore, non tutte immediate e non tutte positive. Avrà però grande spazio di manovra.

Cancro – Voglia di staccare dalla routine ed acquisire un po’ di spazio concettuale anche dove Cancro solitamente non è ben visto.

Leone – Umore alternativo rispetto alla scorsa settimana, quasi opposto: Leone godrà dell’appoggio di numerosi elementi ma non dovrà smettere di essere se stesso.

Vergine – Potrà apparire appiccicoso nei confronti del partner, con la probabile quanto possibile forma di gaffes da sviluppare. Vergine è però abbastanza forte da riprendersi quasi subito.

Bilancia – Legato alla competitività più del solito, forse anche più del dovuto, Bilancia è anche un profilo molto interessante da seguire in vista del weekend. Prima di allora basterà seguire la routine.

Scorpione – Una situazione interessante nel comparto amoroso sarà in divenire ma gli effetti non saranno per forza una conseguenza delle sue azioni.

Sagittario – Periodo tranquillo intervallato da alcune situazioni abbastanza “spinose” a dir la verità. Però niente che un buon supporto familiare ed amicale non potranno risolvere.

Capricorno – A volte la smemoratezza può renderlo tranquillo, e non dovrà per forza sforzarsi nel risolvere problemi che non sono urgenti.

Acquario – Maretta continua tra amici e partner. Difficile trovare un equilibrio, entro venerdì dovrà per forza di cose schierarsi.

Pesci – Un po’ troppo legato alla procastinazione “selvaggia”, il Pesci è un profilo che può considerarsi attivo ma a tutto c’è un limite.