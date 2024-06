Firenze minicar travolge ragazzo di 15 anni

Firenze minicar – Ieri sera, intorno alla mezzanotte, si è verificato un incidente stradale in viale Pierluigi Nervi, nella zona di Campo di Marte. Un ragazzo di 15 anni è stato investito da una minicar. Il giovane è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Careggi. Sul luogo dell’incidente è intervenuta la polizia municipale, che dovrà ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Firenze minicar – Un grave incidente stradale si è verificato ieri sera intorno alla mezzanotte in viale Pierluigi Nervi, nel quartiere Campo di Marte. Un ragazzino di 15 anni è stato travolto da una minicar mentre attraversava la strada. L’impatto è stato molto violento e il giovane è stato immediatamente soccorso dai passanti che hanno assistito alla scena.

L’ambulanza è arrivata tempestivamente e il ragazzo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Careggi, dove è stato subito preso in cura dal personale medico. Le sue condizioni sono apparse subito critiche, e i medici stanno facendo tutto il possibile per stabilizzare il paziente e valutare eventuali danni interni.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale, che hanno transennato l’area e avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Testimoni oculari hanno riferito che la minicar procedeva a velocità sostenuta, ma sarà compito degli inquirenti determinare le esatte circostanze che hanno portato all’investimento.

Il conducente della minicar, visibilmente sotto shock, è stato fermato per accertamenti e dovrà rispondere alle domande degli investigatori. L’episodio ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti della zona, che da tempo denunciano l’eccessiva velocità dei veicoli su quel tratto di strada. Si attendono ulteriori aggiornamenti sulle condizioni del giovane e sull’evolversi delle indagini.

Le minicar, conosciute anche come microcar, sono piccoli veicoli a motore progettati per il trasporto di una o due persone. Solitamente alimentate a benzina, diesel o elettricità, queste vetture offrono un’alternativa compatta e pratica alle auto tradizionali, soprattutto in contesti urbani con traffico intenso e problemi di parcheggio. In molti paesi, possono essere guidate da adolescenti a partire dai 14 o 16 anni, grazie a normative specifiche che richiedono una patente di guida leggera. Nonostante le loro dimensioni ridotte e la velocità limitata, la sicurezza delle minicar è un tema di dibattito, soprattutto in relazione agli incidenti stradali.