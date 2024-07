Cosa coltivare a luglio: semina, raccolto e trucchi

Cosa coltivare a luglio. Luglio è diventato un mese estremamente caldo. Siamo nel pieno dell’estate e le temperature elevate scoraggiano il nostro consueto lavoro mensile nell’orto. Per proteggere sia la nostra salute che le nostre coltivazioni, è importante seguire due suggerimenti preliminari per il mese di luglio.

Luglio è il mese in cui potete raccogliere i risultati del vostro impegno con pomodori, zucchine, melanzane, cetrioli, bietole, finocchi, peperoni e cocomeri (assicuratevi che siano maturi). È una soddisfazione, a meno che il clima e il terreno non abbiano riservato brutte sorprese, o se non sono stati commessi errori durante i lavori primaverili.

Cosa coltivare a luglio: ecco tutto quello che c’è da sapere

Con l’arrivo del caldo estivo, è il momento ideale per continuare a seminare e raccogliere i frutti del vostro impegno. In questa fase dell’anno, ci sono numerose colture che possono essere seminate per garantire un raccolto abbondante. Sia che siate orticoltori esperti o appassionati principianti, questa guida vi offrirà utili consigli su cosa piantare nel vostro orto a luglio.

Dalle verdure a foglia verde alle erbe aromatiche, dalle zucchine ai pomodori, ecco come piantare le colture più adatte per questa stagione e le pratiche che vi aiuteranno a ottenere ottimi risultati. Preparatevi a sperimentare e a gustare i deliziosi frutti del vostro orto estivo mentre vi dedicate alla semina e alla cura delle piante.

Per quanto riguarda l’irrigazione, sarà necessario innaffiare l’orto e le piante in vaso una volta al giorno, preferibilmente la sera. Prestate particolare attenzione alle piantine appena trapiantate, che richiedono annaffiature giornaliere e protezione dai raggi solari troppo intensi.

Nel mese di luglio, potete iniziare la semina di ortaggi autunnali come radicchio, porri, finocchi, cavoli e cavolo cappuccio. Potete anche seminare piselli tardivi, ravanelli, biete e zucchine. Le temperature elevate favoriscono la germinazione dei semi. Piselli, fagioli, fagiolini, ravanelli, carote, lattuga e lattughino da taglio possono essere seminati direttamente in piena terra, senza passare dal semenzaio.

A luglio, è possibile seminare:

Biete

Carote

Cavolfiori

Cavoli

Cavolo cappuccio

Cicoria

Fagioli

Fagiolini

Finocchi

Indivia

Lattuga

Lattughino da taglio

Piselli

Porro

Prezzemolo

Rapa

Radicchio

Ravanelli

Rucola

Scarola

Zucchine

Il mese di luglio è uno dei più generosi dell’anno per il raccolto. Potrete godere di numerosi ortaggi estivi. Tra le erbe aromatiche e officinali, sarà inoltre possibile raccogliere basilico, salvia, erba cipollina, prezzemolo, rosmarino, origano, menta, timo, senape, melissa, lavanda e cumino. Chi possiede un frutteto potrà raccogliere albicocche, fragole, pesche, lamponi, limoni, uva spina, mirtilli, more, ribes, susine e mele.

Cosa raccogliere a luglio: