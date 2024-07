Cosa piantare a luglio: ecco cosa ama l’estate e i raggi del sole

Cosa piantare a luglio – Questo mese, l’orto regala ai coltivatori appassionati le più grandi soddisfazioni. Infatti, a luglio tutti gli ortaggi raggiungono la maturazione. Anche le erbe aromatiche raccolte in questo periodo sono particolarmente ricche di oli essenziali, intensificati dal sole estivo. Questi ortaggi sono benefici per la salute e perfetti da portare sulla tavola estiva. Inoltre, raccogliere i frutti maturi come fagiolini, zucchine, pomodori e peperoni in questo periodo stimola la formazione di nuovi frutti.

Ma se luglio è il mese della raccolta di ortaggi, frutta e verdura, è anche il momento di piantare nuove colture che saranno pronte in autunno. Bisogna vedere quelli che sono i frutti e gli ortaggi che amano i raggi del sole e dallo il loro meglio con un caldo molto forte. Ecco qui tutto quello che c’è da sapere.

Cosa piantare a luglio: frutta e verdura

L’estate nel mese di luglio è nel pieno e negli ultimi anni luglio è il mese più caldo della stagione estiva. Cosa suggerisce il calendario per questo mese? Vediamo insieme cosa piantare a luglio, considerando che l’ intensa luce solare permette di evitare strutture come serre e protezioni, favorendo una coltivazione più semplice. Tuttavia in questo periodo l’ irrigazione è fondamentale: è necessario assicurare una buona dose di acqua giornaliera per mantenere il terreno sempre umido. Diversamente si corre il rischio che l’ intero raccolto possa andare in secca ed essere distrutto a causa del cado.

Cosa coltivare a luglio nell’orto? A luglio si possono piantare piantine già pronte che daranno i loro frutti tra settembre e dicembre, come:

Spinaci

Indivia

Lattuga

Bietola da costa

Cipolla a mazzetti o cipollotto

Prezzemolo

Cavolfiore

Cavolo cappuccio

Cavolo verza

Cavolo broccolo

Finocchio

Sedano

Peperone

Pomodoro (che a luglio è quasi al termine del suo ciclo e va messo in serra il mese successivo)

Basilico per un tocco mediterraneo in cucina

Carciofo e cardo

Zucca per decorare e sfoggiare nella notte di Halloween

Se c’è abbastanza spazio nell’orto, si possono ancora piantare ortaggi con un ciclo di coltura rapido come lattuga, rucola e bieta, che si svilupperanno rapidamente.

Luglio non è solo un mese di piantagione. È anche il momento di svolgere lavori nell’orto per assicurare che gli ortaggi autunnali siano in perfetta salute. Insomma, luglio è il mese ideale per augurarvi una buona coltivazione e un raccolto autunnale straordinario!