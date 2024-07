Oroscopo domani Branko e Paolo Fox, 2 luglio 2024: previsioni per tutti i segni zodiacali

Giorno 2 per questo nuovo mese di luglio 2024, oramai in prossimità di arrivare, ed anche per questo nuovo giorno le previsioni di Paolo Fox e Branko non tardano ad arrivare: si tratta di una rubrica tra le più amate e diffuse in Italia che tratta di oroscopo giornaliero.

Oroscopo domani Branko, 2 luglio 2024: previsioni per tutti i segni zodiacali

Ariete – Novità in arrivo dal fronte amoroso anche se non apparirà niente di miracoloso. Ma una grossa “cosa diversa” sarà immediatamente percepibile.

Toro – Abbastanza deludente la giornata che sta per arrivare. Ma non negativa: potrà contare su diverse condizioni tendenzialmente positive.

Gemelli – Pigro, più del solito ma umore che potrà variare molto anche nelle stesse ore ravvicinate. Novità poche.

Cancro – Lavoro che darà le maggiori soddisfazioni se non altro perchè Mercurio lo condizonerà e lo renderà meno empatico ma più lucido.

Leone – Diffusa preoccupazione nel non dover perdere affetti oramai radicati. Basterà dimostrare un interesse genuino per recuperare tutto.

Vergine – Portarsi avanti con il lavoro sarà una buona idea ma non dovrà prolungare troppo l’azione e dimenticarsi delle altre cose da fare.

Bilancia – Interessante la capacità di rendersi felici con poco: Bilancia troverà soddisfazione importante nelle piccole cose.

Scorpione – Non tutto potrà essere risolto con la diplomazia, sarà il giorno giusto per mostrare seppur emotivamente parlando “i muscoli”.

Sagittario – Dialogaticamentre è in una condizione invidiabile, lucido ma allo stesso tempo efficace. Meglio fare più cose possibile per sfruttare il momento.

Capricorno – Radicati i progressi in ambito delle amicizie, però Capricorno allo stesso tempo sarà un po’ spaventato dai dettagli. Meglio non pensare troppo al dopo.

Acquario – Decisamente interessante lo sviluppo di eventuali lovestory. Acquario se single sarà invece innervosibile.

Pesci – Cercare di farsi piacere qualcosa è sintomo di diplomazia ma se si eccede, diventa debolezza.

Oroscopo domani Paolo Fox, 2 luglio 2024: previsioni per tutti i segni zodiacali

Ariete – Stufato facilmente della quotidianità, però non è il momento giusto per cambi di direzione troppo radicati.

Toro – Capacità di interpretare molto prima degli altri i segni umorali delle persone. Non dovrà essere “saputello”.

Gemelli – Giove lo renderà “Piacione” ma anche molto fastidioso ad alcune persone. Non potrà piacere a tutti.

Cancro – Momenti di intimità decisamente da godere fino in fondo. Con la massima tranquillità alcuni potrebbero ottenere anche sbocchi interessanti.

Leone – Seduzione potrà essere il suo secondo nome, senza apparire indiscreti o sbruffoni. Se è legato già a qualcuno meglio stare attenti!

Vergine – La pigrizia svanirà a tratti, soprattutto nel pomeriggio, fase ideale anche per comunicare con qualcuno di nuovo.

Bilancia – Pochi eventi degni di nota, giornata che tendenzialmente trascorrerà senza scossoni.

Scorpione – E’ in grado di tendere qualche trappola mentale a qualcuno, ma non tutti. Per ora meglio agire “poco nell’ombra”.

Sagittario – Non dovrà incaponirsi in concetti complessi ma agire in base al proprio buonsenso, senza voler ottenere tutto e subito.

Capricorno – Piccole preoccupazioni economiche in vista , ma tutto sarà ingigantito da qualcuno in malafede.

Acquario – Mettere alla porta amicizie non dovrà essere qualcosa di soddisfacente. Se ciò appare così, meglio rivalutare le proprie azioni.

Pesci – Sicuramente simpatico ed intrigante ma poco concreto.