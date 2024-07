Rosa e Olindo oggi, la strage di Erba: innocenti o colpevoli? Confessione – Le Iene

Rosa e Olindo oggi – La strage di Erba è uno degli omicidi che ha scosso la comunità e l’ intero paese. Sono passai molti anni e tutt’ oggi la vicenda pare che ancora non possa dirsi chiusa. Nel dicembre del 2006 l’ uccisione di 4 persone scosse un po’ tutti ed ora per il 10 luglio del 2024 è fissata l’ udienza di revisione del processo nei confronti delle due persone che al momento pare siano riconosciute come responsabili dei fatti.

La vicenda sin dall’ inizio si è mostrata e rivelata dai contorni non molto chiari e delineati. Due coniugi pare che siano stati definiti dai magistrati come i responsabili, e sono Rosa Bazzi e Olindo Romano. I due coniugi sono in carcere da molti anni e ora pare che ci sia la revisione del loro processi. Loro hanno dichiarato: “Finalmente avremo un processo giusto, finalmente una speranza”.

Rosa e Olindo oggi: la strage di Erba, cosa è accaduto

La strage di Erba è stato un fatto di cronaca che ha lasciato senza parole l’Italia intera. Vediamo qui quali pare siano i fatti. Le vittime dell’omicidio sono la trentenne Raffaella Castagna e suo figlio di due anni e tre mesi, Youssef Marzouk. Anche la madre di Raffaella, Paola Galli di 57 anni, e la vicina di casa, Valeria Cherubini di 55 anni, sono state uccise. L’unico sopravvissuto è il marito di Valeria, Mario Frigerio di 65 anni, che si salva grazie a una malformazione che impedisce alla sua carotide di essere recisa.

Il primo sospettato appare essere il marito di Raffaella Castagna, che in quel momento è irreperibile. Molti credono che Azouz Marzouk, un tunisino di 26 anni, sia in fuga. Sembra che l’ uomo abbia precedenti penali legati alla droga e abbia trascorso del tempo in carcere, essendo poi libero grazie all’indulto. Alcuni ipotizzano una faida familiare, altri pensano a un regolamento di conti legato allo spaccio o alla sua detenzione. A scagionarlo immediatamente pare sia stato il suocero, Carlo Castagna, che non sembra particolarmente vicino a lui. Carlo pare abbia affermato che Azouz si trovasse in Tunisia per un viaggio programmato da tempo, non per una fuga. In Tunisia sono stati sepolti Raffaella e il loro figlio.

I colpevoli poi pare siano stati riconosciuti in Rosa e Olindo Romano, i due coniugi vicini di casa delle vittime. Non si sa quale sia la verità, ci sono state contraddizioni e cosa che gli inquirenti non hanno saputo individuare. Al momento i due coniugi sono in carcere.