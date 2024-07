Oroscopo domani Branko e Paolo Fox, 4 luglio 2024: previsioni per tutti i segni zodiacali

Oroscopo che ritorna nella forma tradizionale sotto le previsioni di Paolo Fox e Branko per la giornata di giovedì 4 luglio 2024, con i due esperti di astrologia che non conoscono sosta.

Oroscopo domani Branko, 4 luglio 2024: previsioni per tutti i segni zodiacali

Ariete – Affidabilità in calo ma passione in aumento, Ariete dovrà affidarsi molto, ma non totalmente al proprio istinto.

Toro – In amore vince chi fugge, banalità che in questo periodo sarà però valida. Meglio ascoltare i consigli altrui.

Gemelli – Non dovrebbe avere problemi nel gestire il proprio umore in questa fase. Gemelli è sorprendentemente coerente.

Cancro – Standard lavorativi sotto le proprie ambizioni, Cancro si avvia verso il weekend non al massimo dell’umore. Però questo potrà solo migliorare.

Leone – Pessimista oltre l’immaginabile, il Leone è un profilo poco coraggioso ma allo stesso tempo portato meno conservativo del solito.

Vergine – Poca passione in quasi ogni cosa che farà, per cui sarebbe meglio orientarsi a fare cose semplici.

Bilancia – Il suo approccio sarà considerato incoerente da molti, cosa che dovrebbe metterlo in allerta.

Scorpione – Prendersi un rischio di troppo potrebbe vanificare l’intero processo sentimentale. Mentre potrà ambire a qualcosa in più sul lavoro.

Sagittario – Poco prolifico dal punto di vista dialogativo, Sagittario è un segno assolutamente interessante da seguire ma non avrà impatto positivo su tutti.

Capricorno – Complesso nella gestione del proprio lavoro ma alla fine risulterà efficace. Dovrà evitare le “male lingue” almeno fino a sabato.

Acquario – Estraniarsi per cercare di risolvere i problemi non sarà la soluzione, anzi potrebbe portarlo a restare poco con i piedi per terra.

Pesci – Molto concentrato sul proprio lavoro. L’altra metà della giornata dovrà essere dedicata a qualcun altro.

Oroscopo domani Paolo Fox, 4 luglio 2024: previsioni per tutti i segni zodiacali

