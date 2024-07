Oroscopo domani Branko e Paolo Fox, 7 luglio 2024: previsioni per tutti i segni zodiacali

Nuova settimana in arrivo, ma prima c’è la giornata di domani 7 luglio 2024, una domenica non casuale ma la prima di questo nuovo mese. Le previsioni di Branko e Paolo Fox sono già arrivate e pronte per aiutare gli appassionati.

Oroscopo domani Branko, 7 luglio 2024: previsioni per tutti i segni zodiacali

Ariete – Completare il discorso amore sarà appannaggio dell’Ariete, molto in forma in questo periodo. Occhio a non strafare.

Toro – Piuttosto interessante ed intrigante come profilo caratteriale. Ma sul lavoro sarà intrattabile.

Gemelli – Certificare la morte di un progetto non significa per forza che ha fallito. Ma che può rinascere in qualche modo.

Cancro – Ostacoli nel comparto amoroso ma niente di irrecuperabile. Segno che potrà fare benissimo nel corso della giornata.

Leone – Trovare fonti di distrazione sarà essenziale anche perchè si tratta di un profilo molto prolifico. Dovrà però ascoltare maggiormente la parte razionale di se.

Vergine – Poco avvezzo ai compromessi, condizione che troverà però Vergine eccessivamente bloccato e poco propenso al dialogo.

Bilancia – Dovrebbe accogliere a braccia aperte ogni forma di novità. Anche quelle naturalmente poco interessanti. Scoprirà presto perchè.

Scorpione – Indiscussa la sua onestà ma è troppo rigido nelle decisioni. Aprire un po’ la mente potrebbe avere un buon effetto.

Sagittario – Azione / reazione abbastanza difficile da calcolare in questo periodo. Affidarsi solo al proprio istinto potrebbe creare meno danni.

Capricorno – Bloccato dall’insicurezza, Capricorno in questa fase è abbastanza confuso e portato ad essere un po’ troppo legato ad apparire forte che esserlo davvero.

Acquario – Interessato a qualcuno, Acquario single potrà riscoprirsi romantico. Buona possibilità di successo.

Pesci – Giove influenzerà la sua capacità decisionale ma in positivo. Dovrà però crederci.

Oroscopo domani Paolo Fox, 7 luglio 2024: previsioni per tutti i segni zodiacali

Ariete – Discussioni in arrivo per Ariete, fortemente contrastabile perchè dalle motivazioni fragili. Meglio in amore.

Toro – Lavoro che provocherà nervosismo nel Toro, per quanto possibile dovrà dimostrarsi forte.

Gemelli – L’apparenza inganna ma solo parzialmente: Gemelli è un segno molto volitivo ma anche lucidissimo.

Cancro –

Leone –

Vergine –

Bilancia –

Scorpione –

Sagittario –

Capricorno –

Acquario –

Pesci –